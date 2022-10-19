Токаев дал поручения по застройке города Конаев

Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Алматинской области, дал ряд поручений правительству. По его словам, перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития, сообщает Zakon.kz.

Президент в своей речи отметил, что теперь город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться.

Разделение Алматинской области на два отдельных региона – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе. Касым-Жомарт Токаев

Также, как продолжил глава государства, "мы вместе сделаем город полноценным и привлекательным областным центром". В связи с этим он поручил правительству поддержать акимат в решении этих вопросов.

По его словам, в регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны.

Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, "умный" город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус, – отметил Токаев.

В дополнении он заявил, что перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития.

Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как заключил глава Казахстана, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Он поручил правительству увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья.

Касым-Жомарт Токаев 19 октября прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

3 мая глава государства подписал указ о переименовании города Капшагая Алматинской области в город Конаев.