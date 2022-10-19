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Президент поручил активнее привлекать к ответственности создателей незаконных свалок

Президент поручил активнее привлекать к ответственности организаторов незаконных свалок Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью сказал, что в Алматинской области все туристические маршруты необходимо оборудовать контейнерами для мусора, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил: для области актуальной проблемой является утилизации мусора.

По его словам, необходимо оборудовать все туристические маршруты контейнерами и организовать своевременный вывоз и сортировку мусора.

Президент поручил Министерству внутренних дел активизировать работу по привлечению к ответственности создателей незаконных свалок мусора.

19 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Алматинской области.

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