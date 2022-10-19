Президент поручил активнее привлекать к ответственности создателей незаконных свалок

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью сказал, что в Алматинской области все туристические маршруты необходимо оборудовать контейнерами для мусора, сообщает Zakon.kz.

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