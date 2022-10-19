Роберт Левандовски поделился ожиданиями от ЧМ-2022 по футболу﻿

Знаменитый форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовски с нетерпением ждет начала будущего "Мундиаля" в Катаре. Польский футболист за месяц до старта мирового первенства высказался о планах cвоей дружины на грядущий турнир, сообщает Zakon.kz.

В интервью пресс-службе FIFA лучший снайпер мира последних лет рассказал, какие задачи и цели планирует осуществить в ближайшее время.

– Роберт, вы забили достаточно много голов в двух последних отборочных кампаниях чемпионата мира. Вы не удивлены своей результативностью?

– Я определенно рад, что забил так много голов в квалификации, но особенно потому, что это означало, что мы пробились на ЧМ-2022. Знаю, что каждый мой гол может помочь команде победить, поэтому я очень счастлив и горжусь тем, что добился таких впечатляющих результатов.

– Как оцениваете прошедший отборочный цикл с точки зрения ваших целей и выступлений?

– Забили много голов в отборе, я забил в первой игре, чтобы заработать нам очко. Следующие несколько матчей были непростыми. Я всегда выхожу на поле, пытаясь выложиться на полную и попытаться забить гол или создать момент, потому что знаю, мои навыки могут оказать влияние. Каждый раз, когда побеждаем, забиваю или нет, всегда думаю, что добились самого важного. И если забью, то, значит, это прекрасно.

– Помните решающий матч плей-офф против Швеции?

– Это была такая тяжелая игра. Мы провели хорошую игру в тактическом плане, у шведов было несколько моментов в 1-м тайме. Но знали, что, если сумеем проявить терпение, наш момент тоже придет. И в один из таких идеальных моментов забили, и было еще пару шансов. Тем не менее, рады, что попали в Катар, и убедились, что у нас есть потенциал. Сможем ли мы реализовать этот потенциал, увидим через месяц.

– Наставник сборной Польши Чеслав Михневич взял на себя роль тренера незадолго до плей-офф ЧМ-2022. Что интересного узнали от него?

– Это был нелегкий момент для него. Он возглавил команду незадолго до той финальной игры, и у него не было много времени на тренировки с нами. Но он пришел и показал нам, кто он как человек. Его характер был ясен с первого дня. У него есть возможность достучаться до нас. Его подход помогает выстраивать отношения между отдельными игроками, и это определенно помогло нам попасть в Катар.

– Стабильность ваших выступлений впечатляет. Как думаете, это может оказать на вас дополнительное давление?

– Да, конечно. Я знаю, что ожидания растут каждый раз, когда я добиваюсь успеха, и с каждым голом, который забиваю. Неважно, с кем мы играем, с какими проблемами сталкиваемся на поле, все ждут, что я забью, а это не всегда возможно. Знаю, что у меня всегда должна быть эта жажда голов. Многие люди смотрят на мою статистику и предполагают, что если я забивал, то играл хорошо, а если нет, то играл плохо, но я прекрасно понимаю, что это не всегда так. Меня это не беспокоит.

– Что для вас значит играть в футболке сборной Польши?

– Игра за сборную Польши, безусловно, несет огромную ответственность. Давление, связанное с ожиданиями наших фанатов и нации в целом, огромно, и я прекрасно это осознаю. Я должен и хочу чувствовать себя мотивированным, чтобы показать им, на что способен на футбольном поле. Хотя это не всегда легко, я не хочу жаловаться на это. Я всегда должен находить решение и стараться изо всех сил.

– Вы начали свою карьеру на родине, а затем перешли в крупнейшие лиги Европы, что делает вас настоящим "товаром" польского футбола. Вы гордитесь этим?

– Конечно, всегда буду гордиться тем, откуда родом, но также знаю, что мне пришлось преодолеть много препятствий и барьеров, чтобы добраться туда, где я сейчас, иногда мне приходилось делать что-то самому, чего не мог достичь ранее. Думаю, тренировки и самообразование позволили мне развиваться. Были вещи, которыми пренебрегал, но знал, что со временем мне нужно их улучшить.

– Сборная Польши периода 1974-1982 годов была одной из сильнейших и добилась значительных успехов на чемпионатах мира. Может ли нынешняя команда принять это как мотивацию перед турниром в Катаре?

– Трудно сравнивать футбол того времени с футболом сегодняшним. Те достижения определенно сделали Польшу лучшей национальной командой того времени, и они были бы достойными победителями чемпионата мира. Если бы не тот матч под дождем против Германии в 1974 году, или проигрыш в полуфинале против Италии в 1982 году. Польша была фаворитом и, вероятно, выиграла бы титул. Но времена изменились, футбол эволюционировал, и методы тренировок теперь другие. Тем не менее, мы всегда будем стараться выкладываться по максимуму и делать так, чтобы болельщики нами гордились.

– Гжегож Лато выиграл "Золотую бутсу" на полях Германии в 1974 году. Не хотите ли повторить его успех в Катаре?

– Я всегда стараюсь забивать голы, когда у меня есть возможность, но мне будет сложно забить столько же, сколько Гжегожу Лато. Мы не та команда, которая создает огромное количество голевых моментов, у нас может быть несколько шансов. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться успеха, но это чемпионат мира.

– Что думаете о ваших соперниках по подгруппе ЧМ-2022: Аргентине, Мексике и Саудовской Аравии?

– Аргентина - великая команда, один из фаворитов на победу в ЧМ. С такой легендой, как Лео Месси в качестве их номинального лидера, это будет наш самый тяжелый матч. Будет здорово сыграть с такими талантливыми игроками. Мексика – сильная сборная, которая борется до финального свистка и никогда не сдается. В ней сочетаются молодость и опыт, мы прекрасно понимаем, что мексиканцы умеют играть на крупных турнирах. Это будет большим испытанием для нас. Саудовская Аравия – это сюрприз. У них надежная защита и хорошая тактическая осведомленность. Очень подвижны и способны к хорошей игре, поэтому нам решать, как подойдем к этой игре.

Сборная Польши первую игру на ЧМ-2022 проведет 22 ноября с командой Мексики.

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