Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Алматинской области, заявил, что закон и порядок позволят не допустить повторения трагических и, по сути, позорных для репутации нашего государства событий января, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что "из этой трагедии следует извлечь уроки и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов".

А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в скором времени перед судом предстанут те, кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость. По словам Токаева, следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено.

Для меня, президента страны, справедливость – высшая ценность. Поэтому в моей администрации действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб. Эту работу я держу в поле зрения. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, только за девять месяцев этого года на имя главы государства поступила 41 тыс. обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений.

Это говорит о важности продолжения правовой реформы. Поэтому в стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Касым-Жомарт Токаев

Другими словами, как подчеркнул президент, во главу угла внутренней политики Казахстана следует поставить закон и порядок.

Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Касым-Жомарт Токаев

19 октября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.