В полиции рассказали, какое количество оружия хранят алматинцы у себя дома

Начальник отдела по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия полковник Рахим Толокулов рассказал Zakon.kz, сколько различного оружия разрешено иметь казахстанцам и какая ответственность грозит владельцу при его утере.

Нашу беседу полковник Толокулов начал с истории, которая произошла этим летом в одном из районов Алматы. Мужчина из охотничьего ружья застрелил своего родного племянника. В полиции рассказали детали трагического случая.

Кровный родственник устроил кровавую разборку

Убийство произошло около 11 часов утра 12 июня 2022 года. Следствие установило, что владелец зарегистрированного охотничьего ружья и его родной племянник поссорились. Причиной стал раздел имущества. После словесной перебранки старший родственник побежал домой за ружьем, а затем выстрелил в своего племянника. Потерпевшего экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, но спасти его не удалось. Стражи порядка заявляют, что в текущем году пока зарегистрирован только один факт умышленного убийства из зарегистрированного оружия. После вопиющего инцидента в полиции Алматы было решено еще более тщательно контролировать вопросы, связанные с приобретением и хранением оружия.

– Что означает термин "гражданское оружие" и чем охотничьи ружья отличаются от ружей для самообороны?

– Охотничьи оружия, понятно, предназначены для охоты, самообороны, занятий спортивной стрельбой, коллекционные экземпляры, а также то, которое представлено в качестве экспонатов, – на различных выставках, – пояснил Рахим Толокулов.

На вопрос: какое именно оружие используют для самообороны? –полковник ответил, что список его довольно велик. И остановился на самых основных категориях:

Во-первых, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, то есть ружья.

Во-вторых, газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, патроны к ним, аэрозольные баллончики и механические распылители со слезоточивыми и раздражающими веществами.

В-третьих, электрическое оружие – электрошокеры.

– В чем отличие ружей для самообороны от охотничьего оружия?

– Гладкоствольное длинноствольное оружие для самообороны от охотничьего практически ничем не отличается, – пояснил спикер. Кроме тех экземпляров охотничьих ружей, которые имеют в канале ствола нарезную часть длиной не более 140 мм. В категорию охотничьего попадает и огнестрельное оружие с полностью нарезным стволом, а комбинированное, когда канал одного из стволов гладкий, а второй – нарезной, это также охотничье оружие.

На 1 октября 2022 года зарегистрировано 44 278 владельцев гражданского оружия. На руках у населения 58 424 единицы оружия. Охотников в городском Департаменте полиции и его территориальных подразделениях состоят на учете 30 536 человек.

– Каковы правила хранения гражданского оружия?

– В соответствии с требованиями законодательства оно должно храниться в жилом помещении по месту фактического жительства его владельца. Стоит помнить, что в частном доме или в квартире владельца надо установить металлический сейф, изготовленный из стального листа толщиной не менее 3 мм. Он должен быть прочно прикреплен и к стене, и к полу. В городах республиканского, областного и районного значения частный дом или квартира, в которой хранится оружие, обязательно оборудуется сертифицированной системой охраны. Такая сигнализация в случае попытки злоумышленника вскрыть сейф с оружием подает сигнал тревоги на мобильный телефон владельца, членов его семьи или в охранную организацию.

Сигнальная система должна иметь два типа питания: от электросети и от дублирующего источника электропитания. Ключи от сейфа с оружием должны храниться только у самого владельца, чтобы никто другой, даже члены семьи, не могли открыть замки. Хранить в одном сейфе оружие двух и более владельцев запрещено.

– Сколько боевого арсенала разрешено хранить одному владельцу?

– Общее количество оружия с нарезным стволом у одного владельца не должно превышать двух единиц, оружия самообороны – также двух единиц. В том числе огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, либо газовых пистолетов, револьверов и электрошокеров. При этом владельцы гражданского оружия часто хранят его неправильно. Многие держат оружие и патроны не в сейфе, а где попало. В сейфе же можно увидеть массу посторонних предметов, начиная с ювелирных украшений и до денежных купюр и т.п. Это, конечно, запрещено. Еще одним частым нарушением является неисправность охранной сигнализации.

– Сколько всего владельцев было привлечено к ответственности за нарушение правил хранения оружия в Алматы в 2021 году и с начала 2022 года?

В 2021 году к административной ответственности привлечено 657 владельцев, а за 9 месяцев 2022 года – 410. Спикер отметил, что за подобные нарушения на владельца оружия налагается административный штраф – 10 МРП (30 тысяч 630 тенге) для физических и 50 МРП (153 тысячи 150 тенге) – для юридических лиц с приостановлением действия лицензии и (или) разрешения на право хранения с дальнейшим изъятием оружия либо без такового. При повторном нарушении штраф возрастет до 20 МРП (61 тысяча 260 тенге) для физических и 80 МРП (245 тысяч 040 тенге) – для юридических лиц с лишением лицензии и (или) разрешения либо без такового.

– Если у человека украли оружие, то его могут привлечь к ответственности?

– В таком случае владелец обязан в однодневный срок с момента утраты или хищения сообщить об этом в полицию. В противном случае ему грозит привлечение к административной ответственности за нарушение порядка регистрации или перерегистрации гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия либо постановки его на учет.

Отметим, наиболее часто оружие крадут или теряют в тех случаях, когда хозяин хранит его не в сейфе. Другими причинами могут быть неисправная сигнализация и нарушение правил охоты, когда владелец по каким-то причинам просто потерял оружие во время выезда на природу.

– В подобных случаях владелец привлекается к административной ответственности за нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия по ст. 484 КоАП РК, – отметил полковник Толокулов.

– Если преступники похитили ружье и использовали его для совершения преступления, что тогда грозит владельцу оружия?

– За это никакой ответственности законодательство не предусматривает. Но, если владелец не сообщит о пропаже оружия в полицию, то его привлекут к административной ответственности.

– Проводит ли алматинская полиция выкуп незаконно хранящегося оружия у граждан?

– Да, в текущем году акция по выкупу стартовала в апреле. Государство выделило для этого 2 млн 200 тысяч тенге. На сегодняшний день мы выкупили 32 единицы огнестрельного оружия. В том числе, 24 гладкоствольного, 6 нарезного и 2 травматического. В следующим году мы продолжим эту акцию.

Отметим, выплаты за единицу незаконно хранящегося у граждан оружия колеблются в пределах от 10 (30 630 тенге) до 100 МРП (306 300 тенге). Наибольшие суммы полиция обычно выплачивает за боевое нарезное автоматическое оружие, которое способно вести огонь очередями. Минимальное вознаграждение полагается за старенькие гладкоствольные охотничьи ружья. В среднем сумма выплат находится в пределах 50 – 60 МРП, или от 153 до 184 тыс. тенге, – рассказал на брифинге начальник отдела по контролю за оборотом оружия Комитета административной полиции МВД РК Асылбек Идирисов.

В заключение журналист Zakon.kz пообщался с менеджерами трех оружейных магазинов Алматы. Они рассказывают, что граждане в текущем году стали более активно приобретать гражданское оружие, чем годом ранее. Одной из причин продавцы называют прошедшие январские события, которые взбудоражили казахстанцев. После этого люди решили обезопасить себя и отправились в специализированные магазины.

На вопрос о том, что именно сейчас чаще всего приобретают граждане, ответили, что в основном берут огнестрельное длинноствольное гладкоствольное гражданское оружие – помповые ружья, самозарядные ружья и двустволки, а также газовые пистолеты и револьверы.