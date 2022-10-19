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КТЖ получил оценку от рейтингового агентства Moody's ESG Solutions

КТЖ получил оценку от рейтингового агентства Moody's ESG Solutions Фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
Рейтинговое агентство Moody's ESG Solutions присвоило АО "НК "ҚТЖ" ESG оценку в 57 баллов (из теоретических 100), что соответствует рейтингу устойчивости "А2", второму по величине баллу по шкале Moody's. Рейтинг присвоен впервые.

Оценки АО "НК "ҚТЖ" по каждому компоненту ESG составили: экологический – 53 балла, социальный – 59 баллов, корпоративное управление – 57 баллов.

Присвоенная ESG оценка свидетельствует о высокой эффективности деятельности компании в области устойчивого развития и демонстрирует сильную готовность и способность компании интегрировать факторы ESG в свои бизнес-процессы.

АО "НК "ҚТЖ" вошло в Топ-25 компаний с самыми высокими показателями по версии "Moody's ESG Solutions".

АО "НК "ҚТЖ" уделяет важное значение устойчивому развитию и продолжит активную работу по интеграции ESG факторов в свою деятельность.

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