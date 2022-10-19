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В горных районах Казахстана синоптики прогнозируют дождь со снегом

В горных районах Казахстана синоптики прогнозируют дождь со снегом Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны ожидаются дожди, в горных районах – дождь со снегом.

Лишь на западе и юге страны погода без осадков.

На большей части республики сохраняется туман, усиление ветра, на юго-западе РК – с пыльной бурей.

В Астане облачно, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +8...+10°С.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +12...+14°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +15...+17°С.

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