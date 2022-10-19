Тяжелобольным осужденным в Казахстане предлагают давать отсрочку от наказания

Осужденным с тяжелыми заболеваниями планируют предоставлять отсрочку от отбывания наказания. Об этом во время презентации проекта закона в Мажилисе заявил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма входит в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Казахстана по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения".

Предлагается в статье 75 Уголовного кодекса предусмотреть норму, позволяющую суду применять отсрочку от отбывания наказания осужденным, имеющим тяжелые заболевания, при назначении наказания в виде лишения свободы, – сказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

По его словам, действующим законодательством суд может применить лишь освобождение от отбывания наказания или его замену на более мягкий вид непосредственно в период нахождения осужденного в колонии.

В случае принятия предлагаемой поправки суды уже при назначении наказания будут иметь возможность применять отсрочку отбывания наказания при наличии у подсудимого тяжелого заболевания. Это даст возможность осужденным получить своевременное квалифицированное лечение.

Кроме того, предлагается внести дополнение в статью 471 Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающую немедленное исполнение постановления суда (то есть из зала суда) об освобождении осужденного или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в связи с болезнью. Марат Кожаев

Он отметил, что на сегодняшний день материалы на осужденных больных с различными тяжелыми заболеваниями представляются в суд после заключения специальной медицинской комиссии Департамента уголовно-исполнительной системы. Рассмотрение их в суде и вступление постановления в законную силу занимает определенное время. 30 дней – рассмотрение материалов, 15 дней – вступление постановления в законную силу.