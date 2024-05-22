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До двух миллионов тенге: за сколько в Казахстане продают новорожденных

До 2 миллионов тенге: за сколько в Казахстане продают новорожденных , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 12:51 Фото: freepik
Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса 22 мая рассказал о фактах торговли новорожденными в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2023 году было зарегистрировано 19 фактов по торговле людьми, большинство дел уже завершены.

"Порядка 16-17 человек привлечены к ответственности за торговлю новорожденными. В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. И все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тыс. тенге за ребенка до 2 млн тенге", – заявил Марат Кожаев.

Ранее на пленарном заседании депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект "О противодействии торговле людьми".  

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Мажилис Парламента РК МВД РК Казахстан 2024 год Торговля людьми
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