До двух миллионов тенге: за сколько в Казахстане продают новорожденных

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса 22 мая рассказал о фактах торговли новорожденными в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в 2023 году было зарегистрировано 19 фактов по торговле людьми, большинство дел уже завершены.

"Порядка 16-17 человек привлечены к ответственности за торговлю новорожденными. В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. И все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тыс. тенге за ребенка до 2 млн тенге", – заявил Марат Кожаев.

Ранее на пленарном заседании депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект "О противодействии торговле людьми".

