В Казахстане Высшая аудиторская палата заменит Счетный комитет
Как следует из документа, Высшая аудиторская палата РК будет осуществлять деятельность вместо Счетного комитета.
Высшая аудиторская палата РК является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим внешний государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, говорится в документе.
В задачи Высшей аудиторской палаты входят анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.
Проект указа регламентирует полномочия (права и обязанности), функции палаты, а также статус и полномочия председателя и членов ВАП.
Предусматривается, что указом будут внесены поправки в ряд сопутствующих документов для приведения их в соответствие в связи с преобразованием Счетного комитета в ВАП.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 ноября.