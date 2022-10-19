В Казахстане Высшая аудиторская палата заменит Счетный комитет

Подготовлен проект указа главы государства "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, Высшая аудиторская палата РК будет осуществлять деятельность вместо Счетного комитета.

Высшая аудиторская палата РК является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим внешний государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, говорится в документе.

В задачи Высшей аудиторской палаты входят анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.

Проект указа регламентирует полномочия (права и обязанности), функции палаты, а также статус и полномочия председателя и членов ВАП.

Предусматривается, что указом будут внесены поправки в ряд сопутствующих документов для приведения их в соответствие в связи с преобразованием Счетного комитета в ВАП.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 ноября.