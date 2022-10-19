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В Миннацэкономике рассказали, какой курс доллара заложен в бюджете на 2023 год

Казахстан, бюджет, курс, деньги Фото: Zakon.kz
В кулуарах Сената Парламента РК вице-министр национальной экономики Азамат Амрин поделился, какой курс доллара закладывают в республиканском бюджете на 2023 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр отметил, что в прогнозе бюджета следующего года расчетная цена на нефть составляет 85 долларов за баррель. 

Курс 470 тенге за доллар. При этих расчетах у нас доходы республиканского бюджета порядка 16 трлн тенге.Азамат Амрин

Он добавил, что при формировании бюджета в прошлом году была цена 60 долларов за баррель. 

Весной этого года мы уточнились. При уточнении цена уже была 90 долларов за баррель. По практике мы всегда консервативно подходим при прогнозировании. Лучше перевыполнить, чем недовыполнить.Азамат Амрин

По его словам, нужно смотреть темпы роста. Среднегодовая цена составила порядка 104 долларов за баррель. По сравнению с прошлым годом рост доходности по итогам 9 месяцев составляет 147%.

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