Эксперт рассказал, как снизить тягу к сладкому

Людям часто хочется побаловать себя вкусненьким, особенно в холодное время года – осенью и зимой. Однако об истинных причинах такого желания никто не задумывается. В беседе со специалистом Zakon.kz выяснил, дефицит каких питательных веществ в организме превращает нас в сластен.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская рассказала, что желание съесть сладкое обычно появляется у людей с неполноценным питанием.

Вредные пищевые привычки – одно из последствий несбалансированного питания. Рацион нужно время от времени пересматривать, внося в него сезонные коррективы.

Если разбираться в причинах тяги к сладкому, нужно понимать, что это связано с несбалансированностью, или даже с обеднением рациона питания. Нужно его уравновесить, так как на сладенькое тянет тех, у кого в меню не хватает определенных нутриентов, чаще всего из-за отсутствия белков, жиров и овощей в привычном меню. Елена Ушанская

Эксперт советует сделать свой рацион более энергоемким, включая в него больше белков, так как они в целом дают чувство насыщения, а также полезных жиров. Это поможет избежать перепадов и резкого чувства голода.

Что является источником белка? Нежирное мясо (индейка, курица, кролик), яйца. Полезные жиры – это нерафинированные масла, которые стоит добавлять в блюда как заправку салата. Также не стоит избегать жирную рыбу. Ее, наоборот, необходимо обязательно включать в свой рацион в сезон холодов, осень-зима. Елена Ушанская

Специалист назвала полезные сладости, которые не навредят организму.

Если говорить о полезных сладостях, то можно рекомендовать пастилу, которая имеет фруктовый вкус, и ее можно рассматривать как источник различных витаминов. Как вариант – фруктовые чипсы. Сейчас есть возможность самим в домашних условиях, к примеру, сделать банановые чипсы или домашнюю гранолу, когда за основу берутся овсянка, фруктовое пюре, туда добавляются орехи, сухофрукты. В итоге она представляет собой наиболее полезную сладость, которую можно порезать в виде батончиков, и это станет альтернативой тем же энергетическим батончикам. Это даст необходимый заряд энергии человеку. Елена Ушанская

Углеводную зависимость, которая умело маскируется под голод, можно побороть, начиная прием пищи с белков, добавила специалист.

Эксперт подчеркнула, что неплохо взять за правило съедать две черносливины в день. "Это и полезные пищевые волокна, и источник калия, и тут же полезная сладость, которую временами хочется", – добавила Елена.

Специалист рекомендует отказаться от перекусов, так как это также влияет на выброс инсулина. При этом возрастает и тяга к сладкому.

Избегайте кусочничества. На работу и учебу можно делать овощные нарезки, смешивая с кубиками брынзы или сыра. Это поможет избежать перекусов чем-то сладким или мучным. Елена Ушанская

Некоторые покупают на перекус творог с изюмом. Но здесь тоже нужно разбираться, чтобы выбрать верный.

Если это сырки или творожная масса с изюмом, то этот продукт не может считаться здоровым. В основе этого десерта, скорее всего, молокосодержащий продукт и много сахара. Если вам хочется натурального кисломолочного продукта, лучше приобрести домашний творог и добавить в него мелконарезанные сухофрукты или промытый изюм. В этом случае вы точно будете знать, что ваша еда из цельного молока. Елена Ушанская

Говоря о жирности кисломолочного продукта, спикер подчеркнула, что не стоит попадаться на прием производителей и выбирать кисломолочку с указанием на упаковке "0%".

Обезжиренный творог я также не рекомендую, особой пользы он не принесет. Соответственно, для творога 5% жирности считается нормальным. В обезжиренную продукцию для вкуса чаще всего добавляют крахмал, который гидролизируется во время усваивания до простых углеводов (глюкозы), и добавляют вкусовые вещества для придания вкуса этому продукту. Творог может быть до 9% жирности. Можно добавить в него ложку сметаны, ничего страшного не будет. Елена Ушанская

Ранее специалист разъяснила, на какие сезонные овощи и фрукты стоит обратить внимание, разнообразив ими рацион.