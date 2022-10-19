Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями бизнес-сообщества

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В нем приняли участие заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Нахипбеков, представители отраслевых ассоциаций, правоохранительных и надзорных органов, аким города Тараза, руководители областных управлений. Модератором выступил председатель регионального совета Мукаш Искандиров.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Глава региона отметил, что проведение таких встреч для обсуждения вопросов, волнующих бизнес-сообщество, становится хорошей традицией.

В Послании народу Казахстана глава государства подчеркнул, что приоритетом нового экономического курса станет стимулирование частной предпринимательской инициативы. Государство оказывает большую поддержку малому и среднему бизнесу. В области выстроена единая система работы с предприятиями региона по наращиванию экспортного потенциала. По линии АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" частично возмещаются затраты экспортеров, в том числе на транспортировку. В прошлом году предпринимателям выплатили 103,5 млн тенге. Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Нуржан Нуржигитов также сообщил, что в текущем году из республиканского и местного бюджетов на развитие сферы сельского хозяйства выделено 31,2 млрд тенге. На сегодняшний день оказана поддержка 11 361 сельхозтоваропроизводителю на общую сумму 23,4 млрд тенге.

Аким области добавил, что для установления более тесных контактов с бизнес-сообществом запущены четыре специальные площадки: еженедельно проводится заседание инвестиционного штаба, можно обратиться в экспертный совет, созданный при областной прокуратуре, третья площадка создана при содействии регионального совета палаты предпринимателей, четвертая – с участием Совета деловых женщин. Он призвал представителей бизнеса открыто говорить о возникших трудностях.

Встреча, длившаяся несколько часов, прошла в формате открытого диалога. Участники поднимали вопросы, касающиеся сфер АПК, земельных отношений, туризма, образования, кредитования МСБ. По каждому вопросу главой региона были даны конкретные поручения акиму города Тараза и руководителям областных управлений.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

По итогам встречи выработаны рекомендации, которые будут направлены в центральные исполнительные органы.

Всего в Жамбылской области зарегистрировано 81 718 субъектов малого и среднего бизнеса, что больше на 15% по сравнению с прошлым годом. В сфере малого и среднего бизнеса заняты 129 тыс. человек, это больше на 4,8%.

За первый квартал 2022 года объем произведенной продукции субъектами МСБ составил 116,2 млрд тенге, что на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы по итогам 9 месяцев текущего года 2305 предпринимателям оказана финансовая помощь на сумму 25,2 млрд тенге. В рамках "экономики простых вещей" профинансировано 185 проектов на сумму 69,5 млрд тенге. В рамках "Дорожной карты занятости" профинансировано 197 проектов на сумму 1,1 млрд тенге.