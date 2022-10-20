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Близнецы Касым и Жомарт о популярности: Сложно, но будем терпеть

Тезки президента Казахстана Фото: mangystaumedia.kz
Ранее тезки президента получили письмо от главы государства. Близнецы Касым и Жомарт стали известны на всю страну после ряда публикаций журналистов, сообщает Zakon.kz.

Отец близнецов уверен, имя братьев ко многому обязывает, сообщает телеканал "Астана".

Подростковый возраст, они уже оценивают и чувствуют, что ответственность – это имя. Почему, потому что даже в классе, в школе некоторые называют их президентом. Я говорю: это не просто большая честь, и, как говорится, надо к этому стремиться и готовиться. Отец близнецов Ерлан Мауленов

Пока вместо стола переговоров у близнецов школьные парты, но в будущем братья Амировы четко видят себя дипломатами. Говорят, даже несмотря на несхожесть характеров и редкие братские ссоры, цель у них одна.

Мы были очень рады, когда президент сказал, что мы его друзья. Наш президент сказал, чтобы мы учились хорошо и обещали, что будем дипломатами. Дипломаты помогают людям не ссориться с другими странами и держать баланс между людьми.Братья Касым и Жомарт

Баланс сейчас приходится держать и близнецам. Как признались братья, несмотря на повышенное внимание из-за имен с детства, после письма от президента его стало еще больше.

Немного сложновато, но мы будем терпеть.Братья Касым и Жомарт

Тезки президента Казахстана живут в обычной актауской семье. Так мальчишек нарекла бабушка – тогда в честь спикера Сената.

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