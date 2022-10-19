Близнецы Касым и Жомарт из Актау получили письмо от Токаева

Актауские близнецы Касым и Жомарт получили письмо от Касым-Жомарта Токаева. По словам отца мальчиков, это стало для семьи сюрпризом, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что имена мальчикам выбирала бабушка. Они родились в 2009 году. В то время как имя Касым-Жомарт приобрело популярность только после 2019 года.

По словам бабушки, когда они родились, Касым-Жомарт Токаев занимал важные для будущего Казахстана должности.

Теперь мальчики учатся в восьмом классе специализированного физико-математического лицея. Последние три года одноклассники и друзья называют близнецов "президентом".

По информации Mangystau Media, в письме, присланном от главы государства, отмечено, что президент только недавно узнал о близнецах. Он пожелал им стать гражданами, преданно служащими стране и достигающими больших высот.

Будущее нашей страны заключено в молодежи. Вот почему вы должны вырасти умными, интеллигентными и образованными. Это большая ответственность. Я рад, что подрастают молодые люди, безгранично любящие свою Родину. Желаю вам достичь больших высот в жизни! – говорится в письме.​

Отец заявляет, что мальчики перечитывают "письмо снова и снова".

Кроме того, тезки главы государства поставили себе цель – в будущем стать дипломатами.