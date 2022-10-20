Токаев прибыл в Жетысускую область

20 октября началась рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Жетысускую область, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Telegram-канале Акорды.

19 октября президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой был в Алматинской области. Выступая перед общественностью Алматинской области, глава государства поднял ряд важных вопросов. Он обратил внимание на медицинскую инфраструктуру, также поручил активнее привлекать к ответственности создателей незаконных свалок. Кроме того, дал поручения по застройке города Конаев.