Токаев: В отечественной агроиндустрии следует применять стандарты "халал"

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью заявил о необходимости в развитии агропромышленного комплекса изучать международный опыт. Также он призвал применять стандарты "халал", сообщает Zakon.kz.

По его словам, стандарты "халал" распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты.

Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке, добавил Токаев.

Кроме того, следует детально изучить международный опыт.

К примеру, Нидерланды, как уточнил президент, обладая в три раза меньшей территорией, чем Жетысуская область, входят в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции.

Региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем. Касым-Жомарт Токаев

В заключение президент сказал, что существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами.