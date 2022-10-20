Токаев: В отечественной агроиндустрии следует применять стандарты "халал"
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью заявил о необходимости в развитии агропромышленного комплекса изучать международный опыт. Также он призвал применять стандарты "халал", сообщает Zakon.kz.
По его словам, стандарты "халал" распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты.
Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке, добавил Токаев.
Кроме того, следует детально изучить международный опыт.
К примеру, Нидерланды, как уточнил президент, обладая в три раза меньшей территорией, чем Жетысуская область, входят в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции.
Региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем.Касым-Жомарт Токаев
В заключение президент сказал, что существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами.
Все эти вопросы должно решить правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории.Касым-Жомарт Токаев
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