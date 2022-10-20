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Казахстан и Узбекистан договорятся о демаркации границы

договор с Узбекистаном о демаркации границы Фото: pxhere
Подготовлен проект Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Конечной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

Протяженность демаркированной линии государственной границы составляет 2356.666 км. Сторонами на линии государственной границы установлен всего 1301 пограничный знак.

Всего сторонами установлено 1672 пограничных столба, в том числе основных – 868, из которых казахстанской стороной – 437, узбекской стороной – 431; промежуточных пограничных столбов – 804, из которых казахстанской стороной – 428, узбекской стороной – 376.

Договор предусматривает, что после вступления его в силу стороны каждые 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы. По согласованию сторон сроки проверки могут быть изменены, а также могут проводиться совместные проверки обозначения линии государственной границы на ее отдельных участках.

Как следует из документа, ни одна из сторон не может устанавливать в одностороннем порядке на линии государственной границы пограничные или иные знаки, обозначающие государственную границу, не оговоренные в Договоре.

Проект Указа главы государства о подписании Договора внесен на рассмотрение президента РК.

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