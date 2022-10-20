МИД Казахстана вывез сотрудников посольства из Украины
Фото: Telegram/KZembassyinUKR
Большую часть казахстанских дипломатов передислоцировали в Варшаву. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос о полной эвакуации не стоит.
Мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву и оттуда ведет свою деятельность.Мухтар Тлеуберди
Министр подчеркнул, что в Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает казахстанцев и оказывает помощь по эвакуации.
Поэтому говорить о полной эвакуации и о временном закрытии посольства нет причин.Мухтар Тлеуберди
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