МИД Казахстана вывез сотрудников посольства из Украины

Большую часть казахстанских дипломатов передислоцировали в Варшаву. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос о полной эвакуации не стоит.

Мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву и оттуда ведет свою деятельность. Мухтар Тлеуберди

Министр подчеркнул, что в Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает казахстанцев и оказывает помощь по эвакуации.