Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

МИД Казахстана вывез сотрудников посольства из Украины

МИД Казахстана передислоцировал сотрудников посольства из Украины Фото: Telegram/KZembassyinUKR
Большую часть казахстанских дипломатов передислоцировали в Варшаву. Об этом сообщил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что вопрос о полной эвакуации не стоит.

Мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву и оттуда ведет свою деятельность.Мухтар Тлеуберди

Министр подчеркнул, что в Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает казахстанцев и оказывает помощь по эвакуации.

Поэтому говорить о полной эвакуации и о временном закрытии посольства нет причин.Мухтар Тлеуберди

Читайте также

В МИД Казахстана рассказали, сколько лет может занять демаркация госграницы с Россией

Ержан Мурзабаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития

Сколько казахстанцев находится в Украине

Тамила Языкова
МИД РК Тлеуберди Мухтар Казахстан Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Госслужащие потратили 507 млн тенге
Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления