Сколько казахстанцев находится в Украине

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в кулуарах Сената назвал возможное количество казахстанцев, которые сейчас находятся в Украине, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в текущей ситуации очень сложно собирать какую-либо информацию.

Сейчас, когда идут военные действия и многие граждане покидают Украину самостоятельно, очень трудно произвести расчет. Но обращения идут, консул предварительно полагает, что порядка 200 граждан, возможно, сейчас (находятся. – Прим. ред.) на территории Украины. Мухтар Тлеуберди

Журналисты также поинтересовались у министра, будет ли МИД запрашивать самолет для эвакуации граждан Казахстана.

Основная масса контингента уже эвакуирована. Открыты границы для возможной эвакуации в Польшу, Молдову. Наше посольство оказывает содействие при пересечении границы, – ответил Мухтар Тлеуберди.

Ранее глава МИД Казахстана рассказал, что большая часть сотрудников посольства перевезена из Украины в Варшаву, где они продолжают работу. По его словам, в Киеве остался консул.