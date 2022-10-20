В Уральске отметили День спасателя

С праздником представителей самой отважной, бесстрашной профессии поздравил аким области Гали Искалиев.

На площади города состоялось торжественное мероприятие, где спасателям вручили ключи от 15 единиц специализированной техники, сделанной на уральских предприятиях оборонной промышленности.

Ваша работа – самая ответственная и опасная. Ежедневно спасатели спасают десятки человеческих жизней по всей стране. Действовать приходится в самых сложных ситуациях, которые часто связаны с риском для жизни не только для граждан, но и самих спасателей. Спасатели первыми приходят на помощь в огне, в воде, на высоте и спускаясь на самые глубины. Не каждому дана такая смелость противостоять самым разным стихиям чрезвычайных происшествий. Особая психологическая и физическая подготовка, профессиональное мастерство, мужество и сострадание спасателей дают возможность тысячам людей спасти и сохранить самое важное на земле – жизнь человека, – сказал Гали Искалиев, поздравляя с профессиональным праздником сотрудников Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Спасатель – трудная, но благородная профессия. И в мирные дни они находятся на передовой, сражаясь за жизнь и здоровье людей.

Для них нужна особая техника, которую выпускает для спасателей уральский завод "АгроРемМаш". Как отметил начальник ДЧС ЗКО, полковник гражданской защиты Ернур Утегенов, за текущий период 2022 года спасателями было совершено более 2000 выездов, спасено около 1000 человек, из них 400 детей, потушено более 1100 пожаров и загораний, проведено более 300 аварийно-спасательных работ, это и эвакуация людей, техники из снежных заносов, проведены противопаводковые мероприятия, потушены лесные и степные пожары, обеспечена безопасность людей на водоемах области.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В ходе торжественного мероприятия начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов вручил очередные воинские звания за добросовестную службу. Звание майора присвоено руководителю подразделения специализированной пожарной части №2 Рустаму Кубашеву, который с 2005 года служит в рядах спасательной службы.

За спасение человека при пожаре получил медаль "За отвагу". Горел многоэтажный дом, с первого по пятые этажи в подъездах было сильное задымление, что осложняло эвакуацию граждан. Мои коллеги действовали слаженно, профессионально, это наша общая заслуга, так как мы одна команда в любой чрезвычайной ситуации, – подчеркнул спасатель.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Также были вручены медали ветеранам спасательной службы, отмечена помощь волонтеров и организаций, оказывающих посильную помощь при чрезвычайных ситуациях. Свои знания и умения продемонстрировал и отряд юных спасателей, а артистами области был подготовлен праздничный концерт.