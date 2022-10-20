Сенат ратифицировал договор о делимитации казахстанско-туркменской госграницы

Сенат ратифицировал Договор между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, договор был подписан 25 октября 2021 года в Ашхабаде президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и тогда еще президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках официального визита главы государства в Туркменистан.

В соответствии с договором стороны определили прохождение линии госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и линии разграничения смежных участков рыболовных зон. Мухтар Тлеуберди

Министр уточнил, что последующее вступление в силу договора позволит полностью завершить процесс делимитации госграницы Казахстана на южных рубежах.