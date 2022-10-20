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Более 5 млн казахстанцев смогут получить компенсацию по тенговым депозитам

Более 5 млн вкладчиков смогут получить премии по тенговым депозитам Фото: Zakon.kz
Казахстанские банки продолжают принимать заявления на выплату компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам физических лиц, которые были открыты до 23 февраля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), чтобы получить компенсацию, вкладчик должен подать заявление до 1 января 2023 года. Часть банков уже предоставила возможность подать заявления на выплату онлайн.

Условия, порядок и сроки выплаты компенсации каждый банк определяет самостоятельно, вкладчикам необходимо обратиться непосредственно в банк, где был открыт депозит. Соответствующая информация доступна также на официальных сайтах банков.

Призываем вкладчиков использовать возможность получения компенсации. Если у вас имелся депозит, открытый до 23 февраля 2022 года, вы вправе получить данную премию. Несмотря на то, что предельной суммой депозита для компенсации является 20 миллионов тенге, как показывает статистика, под компенсацию попадают в основном вклады до 1 миллиона тенге, – сказал председатель КФГД Адиль Утембаев.

Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля 2023 года.

При этом компенсации подлежат сберегательные, срочные, несрочные вклады, а также образовательные накопительные вклады и накопления в системе жилищных строительных сбережений.

По данным КФГД, на 1 сентября 2022 года компенсации подлежат вклады более 5 миллионов человек, из которых 97% вкладчиков имеют депозиты до 5 млн тенге, большая часть из них (86%) – до 1 миллиона тенге.

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