В Сеуле проходит Генеральная ассамблея АНОК

В Сеуле проходит XXVI Генеральная ассамблея Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая собрала в одном месте более 1000 делегатов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, делегацию Казахстана представляет Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.

Также среди делегатов администрация МОК, АНОК, представители 203 национальных олимпийских комитетов, 45 международных федераций, а также представители организационных комитетов будущих выпусков Олимпийских игр.

Стоит отметить, что в работе сессии принял участие президент Кореи Юн Сок Ёль, открыв ее приветственной речью и поблагодарив всех за участие.

В масштабном мероприятии также принял участие президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах с рядом глобальных заявлений об угрозах мировому спортивному сообществу в связи с текущей политической обстановкой в мире.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) в настоящее время объединяет 206 национальных олимпийских комитетов. Подразделяется на 5 континентальных ассоциаций: Африки (АНОКА), Америки (ПАСО), Азии (ОКА), Европы (ЕОК) и Океании (ОНОК).

Генеральная ассамблея АНОК созывается раз в год и служит масштабной площадкой для представителей олимпийского движения со всего мира.

В ходе Генассамблеи руководители НОК и международных спортивных организаций обсуждают глобальные вопросы международного сотрудничества, кооперации, реализации совместных проектов, делятся опытом, вырабатывают совместные решения.