Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Сеуле проходит Генеральная ассамблея АНОК

В Сеуле проходит Генеральная ассамблея АНОК Фото: пресс-служба Национального Олимпийского комитета РК
В Сеуле проходит XXVI Генеральная ассамблея Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая собрала в одном месте более 1000 делегатов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении, делегацию Казахстана представляет Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.

Также среди делегатов администрация МОК, АНОК, представители 203 национальных олимпийских комитетов, 45 международных федераций, а также представители организационных комитетов будущих выпусков Олимпийских игр.

Стоит отметить, что в работе сессии принял участие президент Кореи Юн Сок Ёль, открыв ее приветственной речью и поблагодарив всех за участие.

В масштабном мероприятии также принял участие президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах с рядом глобальных заявлений об угрозах мировому спортивному сообществу в связи с текущей политической обстановкой в мире.

Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) в настоящее время объединяет 206 национальных олимпийских комитетов. Подразделяется на 5 континентальных ассоциаций: Африки (АНОКА), Америки (ПАСО), Азии (ОКА), Европы (ЕОК) и Океании (ОНОК).

Генеральная ассамблея АНОК созывается раз в год и служит масштабной площадкой для представителей олимпийского движения со всего мира.

В ходе Генассамблеи руководители НОК и международных спортивных организаций обсуждают глобальные вопросы международного сотрудничества, кооперации, реализации совместных проектов, делятся опытом, вырабатывают совместные решения.

Читайте также

Мохамед Салах все-таки примет участие в ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Ангелина Лукас призналась в любви к Казахстану перед титульным боем

Скатов пробился в четвертьфинал "Челленджера" в Чили

Анастасия Московчук
НОК РК Сеул
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Госслужащие потратили 507 млн тенге
Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления