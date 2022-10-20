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Досаев прокомментировал строительство жилого комплекса рядом с кладбищем

жители, встреча, Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
На встрече с населением Бостандыкского района аким Алматы Ерболат Досаев разъяснил вопрос о строительстве жилого комплекса возле кладбища, сообщает Zakon.kz.

Один из жителей города сказал, что выше Горного гиганта в Медеуском районе находится кладбище, которое расположено по улице Оспанова. Там построят жилой комплекс. У него есть опасения, что постепенно это кладбище могут сравнять с землей.

По словам акима Алматы Ерболата Досаева, на этом участке не предполагается строительство многоквартирного жилого комплекса.

Как вы знаете, выше Аль-Фараби строить многоквартирные жилые комплексы запрещено. Земля была предусмотрена для индивидуального жилого строительства (ИЖС) с административным корпусом. Аким Алматы Ерболат Досаев

Кладбище не зарегистрировано и его нет даже на карте города. Кладбище с 50-х годов прошлого века относилось к Илийскому району.

Я дал поручение разобраться со статусом кладбища. Управлением градостроительного контроля города сегодня работы остановлены, так как город разрешение на строительство не выдавал. Котлован вырыли незаконно – подобная инициатива граждан будет пресекаться. Ерболат Досаев

Таким образом, нет разрешения на строительство жилого комплекса на участках возле кладбища в Медеуском районе.

В отношении одного из собственников принимаются административные меры за проведение строительно-монтажных работ по разработке котлована без проектно-сметной документации.

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