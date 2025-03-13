Досаев о строительстве в горной местности: Я нажил множество недругов

Сегодня, 13 марта 2025 года, аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района ответил на вопросы о строительстве многоквартирных жилых комплексов в мкр. Ерменсай, сообщает Zakon.kz.

Градоначальник отметил, что ввести мораторий на строительство ЖК в отдельном районе законодательно невозможно.

"Но мы эти вопросы регулируем. Вы не представляете, сколько отказано в согласовании проектов за последние несколько лет. У меня уже столько недругов в городе за то, что я не даю строить в предгорной местности", – отметил Ерболат Досаев.

При этом, по его словам, лазейки в законодательстве позволяют застройщикам возводить малоэтажные ЖК на земле, предназначенной для индивидуального жилья.

"Мы внесли предложения для совершенствования законодательства и со своей стороны ужесточили правила застройки, которые сегодня запрещают срез склонов, строительство зданий в полосе горных прилавков, в том числе с крутизной склона более 15 градусов", – подчеркнул аким Алматы.

Ранее Ерболат Досаев заявил, что в Алматы в 2025 году начнется капитальный ремонт фонтанов на площади Республики. Также анонсировал запуск нового маршрута.