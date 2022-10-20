На большей части Казахстана пройдут дожди в пятницу
Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 октября 2022 года. На большей части РК пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", на востоке страны – сильные дожди, снег, гололед. Лишь на юго-востоке республики установится погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе – сохраняется туман.
В Астане переменная облачность, ночью небольшой дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4..+6°C, днем +13...+15°C.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днем +17...+19°C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 8-13 м/с. Температура ночью +3...+5°C, днем +21...+23°C.
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