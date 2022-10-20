На большей части Казахстана пройдут дожди в пятницу

Фото: pixabay

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 октября 2022 года. На большей части РК пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

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