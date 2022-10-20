Минэкологии прогнозирует дефицит воды в Южном и Западном Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК заявил о сокращении водных ресурсов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Сериккали Брекешев сообщил, что с каждым годом обеспечение водопотребления населения и удовлетворения потребностей хозяйства становится сложной задачей в связи с нарастающим дефицитом воды.

Многолетняя динамика речного стока свидетельствует об истощении водных ресурсов за счет сокращения местного и трансграничного стока. Если в 2000 году средний многолетний речной сток составлял 120 кубических километров, то сейчас – около 102 кубических километров. К 2030 году ожидается дальнейшее снижение речного стока до 99,4 кубических километров. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По его словам, в условиях сокращения водных ресурсов и роста водозабора на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23,2 кубических километра.

На это, добавил министр, влияет ряд факторов. Прежде всего – это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы.