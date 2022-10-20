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Минивэн сгорел на трассе Шымкент – Самара после ДТП, водитель скончался

Минивэн столкнулся с грузовиком, врезался в ограждение и сгорел на трассе Шымкент – Самара Фото: скриншот видео
В Туркестанской области на трассе Шымкент – Самара произошло ДТП: минивэн столкнулся с грузовиком, врезался в ограждение и сгорел, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в telegram-канале polisia.kz, сообщение об аварии поступило в Ордабасинский районный отдел полиции 20 октября около 10:51.

Как выяснилось, водитель автомобиля Nissan Elgrand ехал в Туркестан и на трассе столкнулся с грузовой автомашиной Mercedes Benz, двигавшейся в том же направлении. После этого Nissan врезался в дорожное ограждение и загорелся.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan Elgrand скончался на месте происшествия. Один пассажир госпитализирован в больницу, – говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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