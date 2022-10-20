Адвокат пожаловался на закрытость правоохранительных органов

На заседании круглого стола в Мажилисе Парламента РК по вопросам казахстанской адвокатуры юрист Данияр Канафин поднял проблемы взаимодействия с правоохранительными, судебными органами и прокуратурой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о взаимодействии с правоохранительными, судебными органами и прокуратурой, адвокат для наглядности ситуации продемонстрировал слайд с изображением забора Алмалинского УВД города Алматы.

Как адвокату пройти, чтобы защитить своего подзащитного, ведь перелезть через такой забор практически невозможно. Как ни странно, во время январских событий этот забор оказался полезным. Но если рассуждать с точки зрения открытости госслужбы для граждан, то доступ в эти здания должен быть гораздо более свободным, чем тот, который мы наблюдаем на этой фотографии. Адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Данияр Канафин

Он добавил, что в настоящее время создаются фронт-офисы, и выразил надежду, что они позволят наладить контакт между гражданами и госструктурами.

Надеюсь, что эта практика будет дальше развиваться. Но сейчас речь не об этом, а о том, что до сих пор адвокат, чтобы попасть к своему подзащитному, даже тогда, когда он достоверно знает, что находится в здании конкретного правоохранительного органа, иногда вынужден часами стоять на морозе перед входом в это здание и не иметь возможности получить доступ к своему подзащитному. Данияр Канафин

По его словам, беспокойство вызывает здесь в первую очередь то, что за время, пока адвокат ожидает своего допуска, на его подзащитного может оказываться давление.

Его могут склонить к даче показаний. Также могут использовать различные хитрости и методы, способствующие формированию негативной доказательной базы. Мы полагаем, что один из способов обеспечения права на защиту и развития, совершенствования статуса адвоката – решение этой проблемы. Данияр Канафин

Спикер также обратил внимание на то, как осуществляется общение между адвокатурой и надзорным органом.

Адвокаты пишут жалобы на 7-8 страниц, получают формальные отписки, в которых текст на одну страницу и довод, что в результате проверки отказать в удовлетворении жалоб. Нет ни мотивировки, ни объяснений, почему, ни опровержений доводов адвокатов. Процент удовлетворения жалоб адвокатов тоже невысокий. Нужно требовать от всех органов уголовного преследования и судебной власти большего и настоящего внимания к обращениям со стороны адвокатов. Данияр Канафин

Как он проинформировал, по данным статистики, не более 25% от общего количества жалоб адвокатов удовлетворяется.