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Криштиану Роналду покинул стадион до завершения матча

футболист Фото: Intsagram/cristiano
Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинул стадион до завершения матча против "Тоттенхэма", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Athletic, португалец покинул скамейку запасных своей команды, когда на 89-й минуте матча были сделаны две замены, в числе которых он не оказался, так и не выйдя на поле. В ряде СМИ отмечают, что известный футболист сам принял решение не выходить на поле в конце матча 12-го тура АПЛ.

В итоге команда выиграла 2:0, но на праздновании победы в раздевалке журналисты Роналду тоже не увидели.

Отметим, что сезон для 37-летнего спортсмена выдался неудачным. В матче против кипрского ФК "Омония" в Лиге Европы он не попал с двух метров по пустым воротам, а в матче Лиги наций против команды Чехии ему разбили нос. Роналду столкнулся с чешским голкипером Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч на 13-й минуте игры.

Криштиану Роналду официально стал игроком "Манчестер Юнайтед" 31 августа 2021 года.

За свою карьеру пятикратный обладатель "Золотого мяча" выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.

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Роналду Криштиану Великобритания
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