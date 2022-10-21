Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду покинул стадион до завершения матча против "Тоттенхэма", сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Athletic, португалец покинул скамейку запасных своей команды, когда на 89-й минуте матча были сделаны две замены, в числе которых он не оказался, так и не выйдя на поле. В ряде СМИ отмечают, что известный футболист сам принял решение не выходить на поле в конце матча 12-го тура АПЛ.

В итоге команда выиграла 2:0, но на праздновании победы в раздевалке журналисты Роналду тоже не увидели.

Отметим, что сезон для 37-летнего спортсмена выдался неудачным. В матче против кипрского ФК "Омония" в Лиге Европы он не попал с двух метров по пустым воротам, а в матче Лиги наций против команды Чехии ему разбили нос. Роналду столкнулся с чешским голкипером Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч на 13-й минуте игры.

Криштиану Роналду официально стал игроком "Манчестер Юнайтед" 31 августа 2021 года.

За свою карьеру пятикратный обладатель "Золотого мяча" выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.

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