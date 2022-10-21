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Присяжные оправдали актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

Кевина Спейси оправдали Фото: Twitter/KevinSpacey
Актера обвиняли в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек. В 2019 году прокуроры отозвали обвинения против Кевина Спейси, сообщает Zakon.kz.

Суд в США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа, сообщает New York Times.

Жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что действия артиста, происходившие в 1986 году, не носили сексуального характера в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет.

Таким образом, они не могут попадать под закон о растлении малолетних. Адвокат Спейси Дженнифер Келлер выразила благодарность присяжным за то, что они "увидели правду".

Ранее Спейси назвал неправдой заявление актера Энтони Рэппа о том, что в возрасте 14 лет, в 1986 году, он подвергся домогательствам со стороны артиста. Он выразил сожаление, что не опроверг эти обвинения еще в 2017 году, когда вокруг него разразился секс-скандал.

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