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Анна Данилина вышла в четвертьфинал турнира в Мексике

Анна Данилина парный разряд Фото: НОК РК
Матч второго круга завершился победой над Дезирой Кравчик (США) и Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 3-6, 7-5, 10:8, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей прошла в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика), сообщает Prosports.kz.

Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минут. За это время Данилина и Беатрис 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-поинта из пяти возможных.

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