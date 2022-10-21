Меньше 40 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Девять казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 51 заболевшего.
На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 978 человек (–828+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 108 пациентов, на амбулаторном уровне – 870.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 3 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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