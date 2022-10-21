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Меньше 40 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Коронавирус в Казахстане на 21 октября Фото: Zakon.kz
Девять казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 51 заболевшего.

На 21 октября лечение от КВИ продолжают получать 978 человек (–828+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 108 пациентов, на амбулаторном уровне – 870.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 3 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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