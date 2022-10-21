Меньше 40 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Девять казахстанцев заболели коронавирусной инфекцией с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

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