Как отмечают День Республики в Алматинской области

В Алматинской области с особым размахом проходят торжественные мероприятия ко Дню Республики, впервые отмечаемому в этом году как Национальный праздник.

Согласно плану, утвержденному акимом области Маратом Султангазиевым в рамках концепции Национального праздника, в регионе пройдут более 150-ти мероприятий различного формата по 60-ти направлениям.

Так, в начале октября были запущены серии патриотических челленджей среди различных этносов ко Дню Республики, представляющих все секторы экономики, государственных служащих, представителей интеллигенции, врачей, спортсменов.

Во всех районах области пройдут благотворительная народная акция "Жанашыр жүрек" по линии волонтерства, благотворительности и добровольных организаций, патриотический конкурс-диктант на тему "Атамекен", конкурс эссе на тему "Казахстан моей мечты" среди учащихся, студентов и представителей молодежных организаций, экологическая акция "Таза табиғат", книжные выставки, экскурсий, экспозиций, тематические вечера, часы истории, лекции, демонстрация видеороликов, фотовыставки "Туған жердің даңқы үшін", "Күшіміз бірлікте", "Мен Отанның болашағымын", "Менің отаным – Қазақстан", "Егемендігім-елдігім".

Кроме того, практически во всех уголках региона будут организованы соревнования по различным видам спорта, круглые столы, встречи в библиотеках на тему "Отаным бақыт ордасы", цикл мероприятий, посвященных популяризации казахских народных песен и национальных игр в общеобразовательных школах "Ата Дәстүр, Болашаққа қалған асыл мұра".

Вместе с тем, наряду с культурно-духовными мероприятиями в эти дни в области были открыты новые социально значимые объекты. В их числе в Карасайском районе запущен завод по производству напитков ТОО "Terra Nova", в селе Каркара Кегенского района распахнул свои двери новый фельдшерско-акушерский пункт, в Илийском районе начал свою работу репродуктор племенного птицеводства ТОО "NAURYZ AGRO KZ", а также завод по производству автоклавных газоблоков АО "Бент". Также в селе Коскудук планируется открытие блочно-модульной конструкции медпункта, а в областном центре намечена торжественная церемония открытий памятника Первостроителей города.

Эти и многие другие знаковые мероприятия пройдут в рамках празднования Дня Республики в нашей области, согласно конкретному плану. Все они имеют весьма большое значение, как в социально-экономическом, так и общественно-политическом плане, - отметили в акимате Алматинской области.