Финпирамиды, "телефонный терроризм" и защита детей от насилия: интервью с первым заместителем Генпрокурора Казахстана

Первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев в интервью Zakon.kz рассказал о криминогенной обстановке и мерах по профилактике правонарушений в стране, а также о "телефонном терроризме" и защите детей от насилия.

– Как вы оцениваете уровень преступности?

– В целом, состояние преступности по итогам девяти месяцев текущего года характеризуется существенным снижением таких наиболее опасных корыстно-насильственных преступлений, как грабежи (на 1,4%, с 1941 до 1913), разбои (на 24%, со 174 до 133) и хулиганства (на 9,3%, с 2025 до 1836).

Значительно меньше преступлений против половой неприкосновенности детей (на 21,3%, с 792 до 623) и в семейно-бытовой сфере (на 7,2%, с 727 до 675).

Это те категории противоправных деяний, которые наиболее чувствительны для общества.

Вместе с тем на фоне непростой экономической ситуации после пандемии общая регистрация преступлений незначительно возросла (а 2%, со 125 180 до 127 480).

В основном на это повлияли кражи (на 9,2%, с 43 195 до 47 163).

В то же время ощутимо меньше стало квартирных краж (на 8,4%, с 3977 до 3642) и скотокрадств (на 19%, 1564 до 1271).

Следующая категория – это мошенничества, их более 33 тыс.

В условиях развития информационных технологий и цифровых сервисов каждое второе мошенничество совершено в сети.

Мы определили "рисковые зоны", где люди чаще всего становятся жертвами обмана.

Наиболее распространенными способами являются получение предоплаты за товар или услугу по объявлениям (1800 фактов) с использованием платежных карт (1229 фактов), а также онлайн-займы (800 фактов).

По ним вырабатываем меры по исправлению ситуации.

Почти 300 мошенничеств совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, инвестиции, ставки и т.д.

Для убедительности мошенники представляются работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов, используют логотипы известных компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц. В ряде таких случаев потерпевшие добровольно вводят свои данные на "фишинговых" (поддельных) интернет-ресурсах.

При координации прокуратуры проведена большая работа по противодействию интернет-мошенничествам. В результате устранены многочисленные факторы, создающие благоприятные условия для преступников.

Обеспечению законности способствовали принятые Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка 30 апреля 2021 года изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом.

По новым правилам внедрена двухфакторная аутентификация посредством биометрии и электронно-цифровой подписи. Есть определенные положительные результаты. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года регистрация таких преступлений снизилась на 34% (с 7 до 4,5 тыс.).

В ряде регионов задержаны преступные группы, промышляющие мошенничествами.

К примеру, в Шымкенте группа злоумышленников из пяти человек, представляясь сотрудниками банков, оформляла на граждан кредиты и с использованием программ удаленного доступа похищала кредитные средства.

В целях эффективного противодействия таким преступлениям по поручению главы государства Генеральная прокуратура совместно с государственными органами разработала дорожную карту.

Одновременно проводятся мероприятия по повышению финансовой, правовой грамотности населения и профилактике рассматриваемых уголовных правонарушений. Это работа со СМИ, проведение тематических мероприятий, организация sms-оповещений населения, взаимодействие с популярными интернет-платформами по онлайн-продажам и другие мероприятия.

– А как обстоит ситуация по защите детей от преступных посягательств? Дают ли должный эффект принимаемые меры по борьбе с насильственными преступлениями в отношении несовершеннолетних?

– Защита детей от преступных посягательств остается в зоне особой ответственности прокуроров.

Начиная с 2020 года прокуратура по уголовным делам данной категории внедрила механизм особого надзора. Он предусматривает непрерывный надзор с момента регистрации преступления до вынесения приговора.

В рамках данного механизма обеспечивается дача правовой оценки бездействию лиц, уполномоченных или ответственных за безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних жертв насилия.

С 2020 года все насильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних переведены в тяжкую категорию.

Преступники, совершившие такие деяния, не освобождаются от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или примирением. К ним не применяется условное осуждение, условно-досрочное освобождение и замена неотбытой части наказания более мягким видом. Они не освобождаются от отбывания наказания в связи с истечением срока давности на основании амнистии или помилования.

Осужденные выходят из мест лишения свободы и находятся под административным надзором до трех лет. В этот период они не имеют права покидать место проживания и посещать определенные места.

В настоящее время совместные усилия правоохранительных и уполномоченных органов сконцентрированы на предупреждении и пресечении насильственных преступлений в отношении детей, в особенности оставшихся без попечения родителей.

В рамках межведомственного плана по предупреждению насилия в отношении детей к работе правоохранительных органов подключены профильные министерства (образования, труда и здравоохранения).

В целом, принятые меры повлияли на снижение половых преступлений против детей в этом году (на 21%, с 792 до 623).

– В социальных сетях часто можно встретить резкие высказывания в отношении той или иной нации или этнической группы. Как бы вы это могли прокомментировать?

– Межнациональные отношения – вопрос сложный. Здесь могут срабатывать различные стереотипы и предрассудки, эмоциональное реагирование людей на происходящие в мире события и т.д. Есть и сознательные провокаторы, которые хотят раскачать ситуацию и посеять вражду.

По факту преступления, связанные с разжиганием межнациональной розни, с прошлого года сократились на 21% (с 58 до 46). Но проблема остается.

Граждане должны понимать, что любые высказывания, направленные на возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, влекут установленные законом правовые последствия.

– Действительно, таким деяниям должна быть дана серьезная правовая оценка, так как речь идет о социально-общественном благополучии страны. Другим не менее тревожным явлением сегодня является так называемый "телефонный терроризм". Как обстоят дела в этой сфере?

– В этом году количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма выросло на 50%. Мотивы злоумышленников разные: это и обыкновенное хулиганство, например, сорвать урок в школе, месть, проблемы в личной жизни и т.д.

Шуткой под воздействием алкоголя мотивировали свои деяния 13 лиц. К примеру, 8 октября текущего года на борту самолета рейса Астана – Алматы пассажир в состоянии алкогольного опьянения сообщил, что у него в ручной клади находится бомба.

По данному сообщению полиция эвакуировала 165 пассажиров и семь членов экипажа, нарушено нормальное функционирование международного аэропорта.

10 октября с санкции суда он арестован, проводится расследование.

На настоящий момент по делам этой категории уже осуждено 16 лиц.

Надо отметить, что правоохранительные органы постоянно наращивают технический потенциал для раннего выявления, блокирования ложных анонимных сообщений и изобличения злоумышленников.

Ведется работа по присоединению Казахстана к Будапештской конвенции о противодействии киберпреступности. Вступление в нее даст возможность соответствующим службам оперативно получать информацию от зарубежных провайдеров связи, владельцев интернет-ресурсов и т.д.

Кроме того, важное значение для предупреждения преступлений имеет повышение уровня правосознания и правовой грамотности самих граждан.

– Большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Есть ли позитивный опыт в борьбе с наркооборотом?

– Противодействие и профилактика наркомании – одно из важных направлений государственной политики Республики Казахстан.

С 2021 года работает правительственная межведомственная рабочая группа по совершенствованию мер противодействия наркопреступности и наркомании. В нее входят руководители центральных и местных исполнительных органов.

В рамках этой группы по инициативе Генеральной прокуратуры разработана Дорожная карта по борьбе с наркобизнесом и медиа-план на 2022-2023 годы.

Последовательно модернизируется антинаркотическое законодательство. Сейчас все известные и вновь появляющиеся наркотические и психотропные вещества и их аналоги оперативно ставятся под контроль.

С 2020 года введена уголовная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. К слову, наказание за такие деяния – до шести лет лишения свободы.

Внедрена система "Кибернадзор", позволяющая в онлайн-режиме выявлять и блокировать наркосайты. В результате выявлено около 2500 веб-сайтов, рекламирующих наркотики, и удалено более 15 тыс. граффити с рекламой таких веб-сайтов.

Как итог, в этом году общее количество зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками, сократилось на 9% (с 6126 до 5570), в том числе фактов сбыта – на 2% (с 1351 до 1324).

Но преступники всячески совершенствуют свою противоправную деятельность. Широкое распространение получила доставка наркотических веществ методом закладок в оговоренных местах. Деньги переводятся через электронные платежные системы, в расчетах зачастую используется криптовалюта.

"Синтетика" за счет своей относительной дешевизны и простоты применения все активнее вытесняет "традиционные" виды наркотиков. Не случайно в сентябрьском Послании глава государства указал, что борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер.

Во исполнение поручения президента МВД совместно с Генпрокуратурой и другими госорганами разработан проект Комплексного плана по борьбе с наркобизнесом на 2023-2025 годы, который сейчас проходит необходимые процедуры перед его утверждением.

План предусматривает организационно-технические, профилактические, оперативные, законодательные и иные мероприятия, реализация которых направлена на повышение эффективности противодействия наркобизнесу и наркомании в целом.

– Не так давно в социальных сетях распространились видеоролики, на которых некие лица в масках наносят молодым людям телесные повреждения, предположительно за то, что они являются закладчиками наркотиков. Как вы можете это прокомментировать?

– Действительно, в ходе мониторинга соцсетей обнаружены видеоролики, на которых группа злоумышленников в масках, используя металлические предметы (цепь, топор, молоток), в разное время жестоко избивает молодых людей. Всего от рук преступников пострадали семь человек.

По этим фактам начаты досудебные расследования. Все истязатели установлены, а в отношении четырех из них, непосредственно наносивших удары, применена мера пресечения в виде ареста. Проводятся следственные мероприятия.

Со слов подозреваемых, они якобы хотели проучить закладчиков наркотиков. Однако фактических данных, подтверждающих сбыт наркотиков потерпевшими, на настоящий момент не имеется.

Следствием отрабатывается версия заказного характера избиений, так как действия наемников координировались через соцсети, а выполненные заказы оплачивались криптовалютой.

Хочу подчеркнуть, что любое беззаконие, самоуправство, какими бы благими намерениями не прикрывались, в цивилизованном обществе неприемлемо и преследуется по закону.

– Глава государства поручил усилить ответственность за убийства и бандитские разборки. Какие меры принимаются?

– Что касается убийств, мы изучили судебно-следственную практику, а также передовой международный опыт.

В статье 6 Международного пакта о гражданских и политических правах закреплено, что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Это право является естественным.

Нет ничего ценнее человеческой жизни.

Между тем у нас за последние шесть лет за убийства без отягчающих признаков (ч. 1 ст. 99 УК РК) осуждено более 2,5 тыс. лиц (2017 г. – 499, 2018 г. – 493, 2019 г. – 430, 2020 г. – 412, 2021 г. – 482, девять месяцев 2022 г. – 268).

В среднем им назначается 9-10 лет лишения свободы. После 6-8 лет фактического отбытия такие лица вправе выйти на свободу условно-досрочно. Это не отвечает принципам достаточности и соразмерности наказания за отнятую жизнь человека.

Уголовное законодательство ряда развитых стран предусматривает более суровое наказание за убийство. К примеру, в США за бытовое убийство второй степени, то есть без отягчающих обстоятельств, предусмотрено лишение свободы на любой срок либо пожизненно. В случае отягчающих обстоятельств (убийство первой степени) преступнику грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь (§1111 Раздела 18 Сводной кодификации федерального законодательства США).

Также прорабатываются вопросы ужесточения ответственности за создание и руководство ОПГ, бандитизм, ношение оружия и хулиганство, совершенные преступной группой.

В настоящее время эти вопросы обсуждаются на межведомственных площадках с заинтересованными госорганами. После достижения консолидированного мнения они будут внесены на рассмотрение Парламента.

– Сейчас особое внимание общественности приковано к расследованию дел о пытках. Каким образом прокуратура контролирует этот процесс?

– Вопросы противодействия пыткам и другим недозволенным методам следствия и дознания находились всегда в зоне нашего внимания и надзора.

Как известно, в Послании главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года было поручено определить подследственность пыток за прокуратурой.

Для реализации поручения нами подготовлены соответствующие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и с соблюдением установленных процедур внесены в Мажилис Парламента. После принятия поправок все уголовные дела о пытках будут расследоваться органами прокуратуры.

Для пресечения нарушений законности в подразделениях правоохранительных органов и учреждениях уголовно-исполнительной системы используем институт дежурных прокуроров.

Внедрена системная практика проведения прокурорами в органах уголовного преследования внезапных проверок соблюдения конституционных прав граждан, преимущественно в праздничные и выходные дни, в ночное время суток по всей стране одномоментно.

Для этого 24 мая текущего года приказом Генерального прокурора утвержден порядок проведения надзорно-профилактического мероприятия "Қорғау".

Всего с начала года прокуроры освободили 347 граждан, незаконно содержащихся в служебных помещениях органов уголовного преследования.

Это что касается системных мер.

Если взять конкретные дела, то в этом году в производстве спецпрокуроров находилось 13 уголовных дел, из них три в отношении 12 сотрудников правоохранительных органов уже направлены в суд.

– Расскажите немного о новой модели уголовного процесса. В чем ее преимущества?

– В Послании 2020 года глава государства поручил принять конкретные меры по снижению обвинительного уклона и повышению объективности расследования дел.

Реализацией исполнения данного поручения явилось поэтапное внедрение трехзвенной модели уголовного процесса, которая основана на четком разграничении полномочий правоохранительных органов по опыту стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Первый этап прокуроры уже успешно реализовали в прошлом году. Прокуроры утверждают ключевые решения органов следствия о признании лица подозреваемым, определении квалификации деяния, прерывании сроков следствия, прекращении уголовного дела, избрании меры пресечения, приказном производстве и уголовном проступке.

В новых условиях прокуроры пресекли принятие более 70 тыс. (2021 г. – 53 270, девять месяцев 2022 г. – 16 606) незаконных решений, затрагивающих права участников процесса, а также не допустили необоснованное вовлечение в орбиту уголовного преследования свыше 5 тыс. лиц (2021 г. – 3771, девять месяцев 2022 г. – 1602).

Таким образом, можно констатировать, что функция прокурора по согласованию и утверждению процессуальных решений является качественным фильтром.

Расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов – это второй этап внедрения трехзвенной модели. Он предусматривает передачу функций составления обвинительного акта от следователя прокурору, поскольку это итоговое решение по досудебному расследованию, где нужно давать оценку собранным доказательствам. Этим исключается обвинительный уклон и повышается объективность уголовного процесса.

Внедрение нового порядка осуществляется поэтапно:

с 2022 года – по особо тяжким преступлениям, расследуемым органами внутренних дел, антикоррупционной службы и службы экономических расследований;

с 2023 года – по коррупционным преступлениям;

с 2024 года – по всем уголовным правонарушениям, оконченным в форме предварительного следствия.

В прошлом году совместно с заинтересованными госорганами проведены организационно-подготовительные мероприятия и законодательные изменения.

В рамках второго этапа внедрения трехзвенной модели с 1 января 2022 года прокуроры по 854 делам об особо тяжких преступлениях составили обвинительные акты с направлением в суд. В итоге оправдания судом снизились на 6% (девять месяцев 2021 г. – 90, девять месяцев 2022 г. – 85). Думаю, что эта тенденция продолжится.

Сейчас мы готовим прокуроров к составлению обвинительных актов по коррупционным уголовным правонарушениям.

В целом, указанные нововведения способствуют повышению оперативности надзора, прокуроры больше вовлечены в процесс и обеспечивают своевременную защиту граждан.

– С принятием концепции "Слышащего государства" население стало чаще обращаться к органам власти. Как обстоят дела на этом фронте?

– В этом году количество поступивших в органы прокуратуры обращений увеличилось на 26%.

Разрешено по существу 128 998 обращений (в прошлом году – 95 382). По результатам внесено 6295 актов надзора, привлечено к различным видам ответственности 133 должностных лица. На личном приеме принято 34 819 граждан и представителей юридических лиц.

Увеличение числа обращений к нам – несомненно свидетельство доверия людей к прокуратуре, но и своего рода индикатор имеющихся проблем в регионах.

Поэтому в этом месяце совместно с МВД и другими госорганами запустили акцию "Заң керуені" с широким охватом населения. Цель акции – оказание оперативной правовой помощи лицам, не имеющим возможности реализовать свои законные права, разъяснение законов, повышение уровня правовой культуры.

В рамках этой работы в доступной форме доведем до людей меры предосторожности от финансовых пирамид и мошенничеств, а также правовые последствия необдуманных действий, таких как распространение заведомо недостоверной информации, ложное сообщение об акте терроризма, негативные высказывания о представителях других национальностей и т.п.

Все озвученные мною сегодня вопросы, в том числе связанные с криминогенной обстановкой и мерами по профилактике правонарушений в стране, рассмотрены 7 октября на межведомственном совещании в Генеральной прокуратуре с участием представителей Совета Безопасности, канцелярии премьер-министра, руководства правоохранительных и специальных государственных органов с подключением по видеоконференцсвязи местных исполнительных органов.

– Тимур Газизбекович, спасибо за интересное интервью.