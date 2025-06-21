Закон и порядок: Тимур Ташимбаев рассказал, как прокуроры борются с преступностью

Первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев в беседе с корреспондентом Zakon.kz рассказал о том, как на практике реализуются задачи, поставленные президентом страны.

– Тимур Газизбекович, одна из основных задач правоохранительных органов – обеспечение безопасности граждан. Расскажите, каков уровень преступности в текущем году?

– По итогам пяти месяцев текущего года общая регистрация преступности сократилась на 5%, с 56 тыс. до 53 тыс. случаев. Существенно сократились такие наиболее опасные преступления, как разбои (на 35,7%, с 56 до 36), грабежи (на 32,8%, с 737 до 495) и хулиганства (на 25,9%, с 734 до 544). Стало значительно меньше убийств (на 13,6%, с 265 до 229), причинений тяжких увечий (на 14%, с 691 до 592), краж (на 28%, с 13 466 до 9 671), преступлений против половой неприкосновенности детей (на 21%, с 445 до 350). Эти виды противоправных деяний наиболее чувствительны для населения.

– Почти каждый казахстанец подвергался атакам со стороны телефонных мошенников. Можно констатировать, что в современных реалиях киберпреступность стала весьма серьезной угрозой? Что делается в этом направлении?

– Вы правы, в последние годы количество таких преступлений росло. Отмечу, что методы мошенников совершенствуются, но суть остается неизменной – игра на человеческих эмоциях, таких как любопытство, беспокойство и желание легких денег. Нередки случаи мошенничества с использованием искусственного интеллекта и таргетированной рекламы. Так, в прошлом году более 2,5 тыс. человек вложили деньги в несуществующие фонды. Многие из них, пытаясь их вернуть, обратились за помощью к другим мошенникам, в итоге потеряв более крупные суммы. К примеру, жительница Алматы, желая вернуть 100 тыс. тенге, которые вложила якобы в инвестиционный фонд, связанный с криптовалютами, потеряла порядка 10 млн тенге.

Продолжаются фальшивые онлайн-сборы под эгидой благотворительных фондов. Мошенники, играя на чувстве сострадания граждан, обогащаются за их счет. К примеру, широкий общественный резонанс вызвал обман, связанный со сбором денег для пострадавших от паводков, похищенная сумма составила более 3 млрд тенге.

Сейчас по поручению президента страны при координации прокуратуры проводится большая работа по противодействию мошенничествам. С августа 2024 года вступили в силу изменения в Закон "О банках и банковской деятельности", которые теперь приостанавливают выплаты по мошенническим кредитам на период следствия. Одной из значимых инициатив стало создание в июле 2024 года Антифрод-центра на базе Национального банка. Этот центр позволяет мониторить и блокировать незаконные финансовые транзакции в реальном времени. За время работы Антифрод-центра уже заблокировано сомнительных переводов на сумму 3 млрд тенге, а на счета потерпевших возвращено 250 млн тенге.

Мы активно привлекаем к ответственности "дропперов". Это люди, которые за вознаграждение предоставляют преступникам возможность пользоваться своими платежными картами. Органы прокуратуры разъясняют и помогают гражданам взыскивать ущерб с "дропперов" через гражданские суды. Сейчас в Сенате Парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение.

Совместно с операторами связи разработали методику выявления СИМ-боксов – устройств, позволяющих совершать звонки через интернет из-за рубежа, скрывая при этом их владельцев. Эти устройства широко используются мошенниками для обмана граждан. За последний год изъято порядка 100 таких СИМ-боксов и более 80 тыс. СИМ-карт, что позволило существенно сократить количество подобных преступлений.

Ведется работа по присоединению Казахстана к Будапештской конвенции о противодействии киберпреступности. Вступление в нее даст возможность соответствующим службам оперативно получать информацию от иностранных провайдеров связи и владельцев интернет-ресурсов.

Кроме того, важное значение для предупреждения преступлений имеет повышение уровня правосознания и правовой грамотности самих граждан.

– А как обстоят дела в борьбе с наркобизнесом, в частности, с распространением синтетических наркотиков?

– Противодействие и профилактика наркомании – одно из важных направлений государственной политики Республики Казахстан. Как отметил глава государства в сентябрьском Послании 2024 года, борьба с наркотиками – это вопрос сохранения генофонда нации.

Безусловно, особое беспокойство в обществе вызывают синтетические наркотики. Среди молодежи наблюдается тенденция к экспериментам с новыми веществами. Низкая цена и доступность делают "синтетику" более "привлекательной" в глазах молодежи. Только в текущем году из незаконного оборота изъято свыше 3,5 тонны наркотиков, из них порядка 300 кг – синтетических. Ликвидировано 18 нарколабораторий по производству синтетических наркотиков.

В целом, выявляемость наркопреступлений возросла на 5,4% (с 3 450 до 3 638). Отмечу, что с февраля прокуратурой реализован алгоритм по дестабилизации инфраструктуры незаконного оборота наркотиков в Сети. Выявляются и блокируются банковские счета, на которые поступают деньги за продажу наркотиков. Как правило, такие счета для анонимности оформляются на "дропперов". Уже заблокировано более 32 тыс. "дропперских" счетов и наркодоходы на сумму более 2,2 млрд тенге.

Ряд сложных уголовных дел по наркопреступлениям расследуются специальными прокурорами. На сегодня по таким делам прокурорами арестованы денежные средства в размере 4 млрд тенге, недвижимого имущества на 1 млрд тенге, автомобилей на 250 млн тенге, а также криптовалюты на 6 млн долларов. Генеральной прокуратурой совместно с госорганами прорабатывается механизм оперативного их обращения в доход государства, в том числе с внесением необходимых законодательных поправок.

– Практически ежедневно в социальных сетях можно встретить негативные высказывания или резкие комментарии блогеров по различным вопросам. Каково Ваше мнение на этот счет?

– Безусловно, граждане имеют право свободно высказываться по любым вопросам, в том числе и в интернет-пространстве. Но хотел бы напомнить известное изречение: "Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого". То есть свобода слова не означает вседозволенность и право на распространение ложной информации. В статье 20 Конституции страны прямо записано, что "не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия". По сравнению с прошлым годом на 40% больше выявлено преступлений, связанных с разжиганием социальной, национальной и религиозной розни. Поэтому хотел бы предостеречь лиц, стремящихся к известности любой ценой: любые попытки оклеветать кого-то, распространить не соответствующую действительности информацию, дестабилизировать ситуацию отслеживаются и будут строго пресекаться.

– В соответствии с поручениями главы государства усилена роль прокурора в уголовном процессе. С 2021 года внедрена трехзвенная модель уголовного процесса. Каково состояние законности в уголовном судопроизводстве сейчас?

– Защита прав человека – не просто строка в Конституции. Это наша повседневная работа и ответственность перед обществом.

Трехзвенная модель уголовного процесса – это кардинальное изменение подхода к правосудию. Следователь расследует. Прокурор надзирает. Суд принимает окончательное решение. Каждый отвечает за свои функции и решения. И именно в этом разделении сила правосудия. Мы больше не ждем, пока проблема возникнет. Прокурор сегодня работает на упреждение, вовлекается в процесс с первых шагов и принимает участие в ключевых решениях по делу. Именно это и позволило выстроить прочный правозащитный барьер между гражданином и возможным произволом. Цифры говорят сами за себя. За пять лет в семь раз уменьшилось число оправданных судами, количество возвращенных на доследование дел снизилось втрое. Изменилась сама система. Стала строже, чище, за пять лет в три раза сократилось число следователей, привлеченных за коррупцию.

Конечно, мы не идеализируем ситуацию. Нарушения бывают. Но разница в том, что теперь они не замалчиваются. И это делает систему живой, способной к самокоррекции. Каждое нарушение становится предметом разбирательства: на комиссиях, коллегиях и оперативных совещаниях. Мы учим систему исправляться не на бумаге, а в деле. Особо подчеркну: сегодня прокурор – не кабинетный надзиратель. Он рядом. В участке. В изоляторе. В каждом регионе 285 дежурных прокуроров. Ежедневно они проверяют, кто, зачем и на каком основании задержан. И если что-то не так, реагируют немедленно.

– Создание благоприятного бизнес-климата – одна из задач, которую глава государства поставил в Послании 2023 года. Акцент сделан в том числе на защите прав предпринимателей от необоснованного уголовного преследования. Как прокуроры справляются с этой задачей?

– Прежде всего хотел бы отметить, что Генеральная прокуратура стала основной площадкой для обсуждения и решения актуальных проблем бизнеса. Поэтому вопросы соблюдения их прав в уголовном процессе находятся на постоянном контроле.

За последние несколько лет Генеральной прокуратурой принят ряд кардинальных мер, направленных на снижение давления на предпринимателей со стороны государственных и правоохранительных структур, в особенности исключение необоснованного их вовлечения в орбиту уголовного процесса. В частности, провели гуманизацию 36 экономических составов преступлений, существенно смягчили уголовные наказания, определили запрет на применение ареста в отношении предпринимателей по 29 составам экономических правонарушений, дали возможность на освобождение от ответственности при полном возмещении ущерба, ужесточили требования к началу досудебного расследования. В результате регистрация уголовных дел в отношении субъектов бизнеса сократилась в 3,5 раза.

Также в целях предотвращения нарушений прав предпринимателей прокурорами осуществляется мониторинг порядка проведения контролирующими органами проверок. Для оперативного реагирования на неправомерные действия в каждом регионе для инвесторов и бизнеса открыты фронт-офисы, функционируют круглосуточные сall-центры, действуют специальные мобильные группы.

Нужно отметить, что к этой работе подключены все госорганы, бизнес-омбудсмен, НПП "Атамекен" и АО "НК "Kazakh Invest". Помощь предпринимателям оказывается по принципу "одного окна".

На сегодня защищены права свыше 300 тыс. предпринимателей, в отношении которых за 2,5 года прокурорам удалось отменить более 16 тыс. незаконных проверок, 13 тыс. исполнительных производств, 22 тыс. ограничительных мер и 12 тыс. необоснованных административных штрафов на 2,2 млрд тенге. Все это определенно положительно сказалось на бизнес-климате в стране.

– Конституцией гарантирована неприкосновенность достоинства человека. В ней закреплено прямое требование: никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Насколько нам известно, сейчас дела по фактам пыток расследуют прокуроры. Какие принимаются меры по предотвращению пыток?

– Еще в 1998 году наша страна присоединилась к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. За это время приняты меры по имплементации основных элементов международных актов в национальное законодательство, проведены реформы в уголовном процессе. Для неотвратимости наказания введен запрет на освобождение от уголовной ответственности за пытки в связи с деятельным раскаянием и примирением сторон. К лицам, совершившим такие преступления, также запрещено применение акта амнистии или прекращение дела за истечением сроков давности.

Продолжением последовательных шагов стало принятие 17 марта 2023 года Закона по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. Законом ужесточена уголовная ответственность за пытки, введена ответственность за жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, введено понятие лица, выступающего в официальном качестве.

Вместе с тем для организации качественного и оперативного расследования на основе Стамбульского протокола принята специальная Инструкция по расследованию прокурором дел о пытках. Инструкцией введены требования по незамедлительному выезду прокурора на место совершения пыток, проведению неотложных следственных действий по сбору улик, допросов и назначении необходимых судебных экспертиз.

– Существуют ли меры по предотвращению пыток?

– Безусловно, не менее пристальное внимание уделено превенции пыток. В январе 2023 года принята Инструкция по обеспечению конституционных прав и свобод граждан. Она содержит требования по исключению непроцессуальных контактов с доставленными, обязательного применения видеожетонов при задержании, допроса в прозрачных кабинетах. За исключением следователей, запрещается ведение неуполномоченными лицами каких-либо переговоров, бесед и опросов с доставленными по обстоятельствам уголовного правонарушения.

Также в стране внедрена система сплошного видеонаблюдения, во всех зданиях правоохранительных органов функционируют свыше 40 тыс. камер видеонаблюдения. Для нормативного урегулирования утвердили Правила работы с видеонаблюдением. При поступлении сообщений о пытках обеспечивается оперативная выемка видеозаписей и их исследование.

Для минимизации фактора несвоевременного обращения граждан о пытках за прокурорами закрепили требование по допросу всех задержанных лиц, а также выяснении факта применения пыток при санкционировании ареста. Прокуроры нацелены на открытый диалог с гражданами. Наша задача –внимательно выслушать доводы, проверить их и разъяснить доступным языком гражданам суть принятого решения.

Отдельно отмечу, что для обеспечения соблюдения законности в органах правопорядка и учреждениях уголовно-исполнительной системы постоянно дежурят прокуроры. Защита прав граждан и обеспечение их безопасности является безусловным приоритетом деятельности органов прокуратуры.