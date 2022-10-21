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Казахстанский блогер показал стремительно мелеющее Каспийское море

Блогер из Актау показал мелеющий Каспий Фото: pxhere
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев продолжает делиться видео мелеющего Каспийского моря. Один из последних роликов опубликован на странице автора в Instagram 20 октября, сообщает Zakon.kz.

Сарсенбаев отмечает, что за всю свою жизнь никогда не видел, чтобы смотровая площадка полностью стояла на берегу. По его ощущениям, "Каспийское море бушует и неистовствует бессильной злобой, пытаясь обратно отвоевать свои берега".

Год две тысячи двадцать второй, Каспийское море до сих пор мелеет… — сказано в подписи к видео.

Комментаторы солидарны с блогером и отмечают, что это очень печально.

  • Почему мы не сохраняем то, что имеем. Как с этим бороться?

  • Именно эта катастрофа никого не волнует. Но море жалко. Надеюсь на чудо. Вдруг оно произойдет.

Еще один пользователь уточнил, что резкий уход моря начался еще в 1930 годы и продолжался до 1977 года, потом до 1993 года уровень моря пополнился на 2 метра.

Надеемся, что скоро отлив моря остановится и начнется подъем уровня, – пишет подписчик активиста.

В предыдущий раз Сарсенбаев поднимал вопрос мелеющего моря 30 августа. Тогда он написал: "Сердце сжимается при виде того, как море отходит от берега".

Стоит отметить, что обмеление моря специалисты связывают с сокращением притока воды из Волги и Урала.

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