Обмелевший Каспий вновь сняли на видео с высоты
Мелководный залив Кендерли. Сердце сжимается при виде того, как море отходит от берега… Вода отошла от песчаного берега минимум на 50 метров, — говорится в подписи к публикации.
Прошлое видео с обмелевшим морем блогер размещал в соцсетях в начале лета, 2 июня.
Новость по теме
Комментаторы оставили под видео свои предположения касательного экологической катастрофы:
думаю, что выкачивают нефть, а морская вода заполняет эти пустоты. Надо решать водную проблему;
это все последствия вырытых искусственных каналов и т.д. Дальше будет только хуже!
Другие же вспомнили, что в середине 1990-х годов Каспий, наоборот, прибывал. Люди боялись, что ближайший микрорайон затопит.
Нашлись и те, кто отреагировал с позитивом:
прям подобное нарисовать захотелось! Вдохновение от ваших роликов!
вернется;
придет еще Каспий. Что поделать, дыхание мирового океана;
а с другой стороны — пляж стал шире.