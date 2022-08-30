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Обмелевший Каспий вновь сняли на видео с высоты

обмеление Каспий видео Фото: pixabay
Мелеющий Каспий. С таким названием опубликовано новое видео активиста Азамата Сарсенбаева из Актау на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Мелководный залив Кендерли. Сердце сжимается при виде того, как море отходит от берега… Вода отошла от песчаного берега минимум на 50 метров, — говорится в подписи к публикации.

Прошлое видео с обмелевшим морем блогер размещал в соцсетях в начале лета, 2 июня.

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Комментаторы оставили под видео свои предположения касательного экологической катастрофы:

  • думаю, что выкачивают нефть, а морская вода заполняет эти пустоты. Надо решать водную проблему;

  • это все последствия вырытых искусственных каналов и т.д. Дальше будет только хуже!

Другие же вспомнили, что в середине 1990-х годов Каспий, наоборот, прибывал. Люди боялись, что ближайший микрорайон затопит.

Нашлись и те, кто отреагировал с позитивом:

  • прям подобное нарисовать захотелось! Вдохновение от ваших роликов!

  • вернется;

  • придет еще Каспий. Что поделать, дыхание мирового океана;

  • а с другой стороны — пляж стал шире.

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Анастасия Московчук
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