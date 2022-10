В IQanat High School of Burabay поступили 4 ученика из ЗКО

В рамках государственной программы "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" с 2018 года внедрен проект IQanat, дающий шанс тысячам сельских школьников обучаться в одной из лучших школ Казахстана IQanat High School of Burabay и поступать в престижные вузы мира.

В 2021-2022 учебном году отбор прошли 48 западноказахстанских детей из 8-х классов. Они участвовали в третьем республиканском туре олимпиады IQanat. Из них 4 ученика получили направление в IQanat High School of Burabay. Сейчас они обучаются по программе Foundation.

Остальные 44 призера республиканской олимпиады 1-4 ноября 2022 года будут участвовать в соревнованиях Hakaton IT-camp, которые будут проходить в Назарбаев интеллектуальной школе Уральска при поддержке фонда IQanat.

С этого учебного года все ученики 9-10-11 классов, обучающиеся по программе IQanat, прошли регистрацию на образовательной платформе Daryn.online и получили доступ к бесплатному дополнительному обучению. На данный момент завершается регистрация для 8 классов сельских школ и впереди 1 тур олимпиады. Каждый школьник должен пройти определенные этапы, чтобы попасть в сотню лучших учеников по стране.

Фото: IQanat High School of Burabay

Западноказахстанские сельские школьники впервые начали участвовать в олимпиаде в 2018-2019 учебном году. Олимпиада проходит в три тура и по трем предметам: математика, физика, английский язык, а также тур эрудит, где ученик пишет эссе. Из 300 финалистов в школу по итогам 3 тура поступают 100 лучших учеников из сельских школ республики. Независимо от полученных баллов все участники олимпиады получают возможность готовиться к ЕНТ на бесплатной основе на дистанционной платформе "Edykon".

16 наших сельских школьников, прошедших отбор в 2018-2019 учебном году, уже обучились в IQanat High School of Burabay. Все они и еще 18 выпускников того года, прошедшие обучение на образовательной платформе программы IQanat, на сегодняшний день учатся на грантовой основе в лучших вузах страны. В 2019-2020 учебном году отбор прошли 14 западноказахстанских сельских учеников, которые тоже уже обучились в IQanat High School of Burabay, и еще 27 учеников обучились по образовательной программе IQanat. По итогам 41 выпускник поступил на грант в университеты Казахстана. Стоит отметить, что по количеству ребят, поступивших на грант по программе IQanat, Западно-Казахстанская область заняла первое место по республике. За два года школьники из сел ЗКО показали самые высокие результаты по математике и получили титул лучшей команды по Казахстану. Координатор проекта Iqanat по ЗКО Жаннат Танабаева

Кстати, по ее словам, впервые в республике именно в Мичуринской сельской школе района Бәйтерек открылся "кабинет Iqanat", а школе от фонда были подарены ноутбук и методические пособия. В 2020-2021 учебном году состоялась олимпиада среди учащихся 8-9 классов, из которых 13 учеников поступили в IQanat High School of Burabay.

Фото: IQanat High School of Burabay

Начиная с 2019 учебного года все призеры олимпиады Iqanat обучаются бесплатно на платформе дистанционного обучения "Edykon" и готовятся к ЕНТ. Ежегодно для них организовываются летние и зимние лагеря отдыха в IQanat High School of Burabay с одновременным усиленным обучением.

Впервые 7-10 августа 2021 года в IQanat High School of Burabay был организован Teachers Camp для сельских учителей. От ЗКО в нем приняли участие 7 учителей, в этом году – 4. Отбор производился учениками сельских школ, обучающихся по программе Айканат.

На соревнованиях этого года в Актобе 50 учеников 9 классов сельских школ ЗКО стали обладателями 13 золотых, 21 серебряной и 16 бронзовых медалей.

Уникальная школа-пансионат IQanat High School of Burabay расположена в курортной зоне "Бурабай". Проживание и обучение учащихся оплачивается попечителями и меценатами фонда. Западноказахстанским школьникам помогают меценаты Ерлан Исекешев и Сырымбет Искаков. Выпускники образовательных программ фонда прошлых лет – ученики сельских школ – поступили в такие вузы, как Nazarbayev University, University of Purdue, Polytechnic University of Hong Kong, University of Chicago и другие.