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Как застраховаться в системе ОСМС на год вперед

как застраховаться в ОСМС на год вперед Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 5 сентября 2022 года запустили новый механизм оплаты взносов на ОСМС – за 12 будущих месяцев. В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, как правильно получить статус застрахованного, сообщает Zakon.kz.

При выборе нового метода на год вперед, если есть неоплаченные периоды за прошедший год, их оплачивать необязательно. Ранее нужно было оплачивать взносы за 12 прошедших месяцев.

Чтобы получить статус застрахованного по новому механизму на год вперед, необходимо оплатить по 3000 тенге за каждый месяц в отдельности, то есть произвести 12 платежей. В общей сложности за 12 месяцев нужно заплатить 36 000 тенге.

При этом нельзя вносить платежи за 12 месяцев единой суммой, потому что система считывает платеж за каждый месяц в отдельности.

Как пояснили в фонде, если человеку статус потребителя медицинских услуг в системе ОСМС требуется с текущего месяца, то необходимо произвести оплату взносов за 12 месяцев, включая текущий месяц.

К примеру, если произведена оплата взносов в октябре за период с ноября 2022 года по октябрь 2023 год, то статус застрахованного появится с 1 ноября 2022 года и сохранится на весь оплаченный период.

Дополнительно он будет застрахован еще на 3 месяца (до конца года), но в последующем за эти 3 месяца необходимо будет оплатить взносы, иначе образуется задолженность.

Что дает статус в ОСМС

Застрахованные могут получать медицинскую помощь в пакете ОСМС, в который входят консультации профильных врачей, различные анализы и диагностические обследования (рентген, УЗИ, КТ, МРТ и др.), плановая госпитализация, медицинская реабилитация, лечение с применением высокотехнологичной медицинской помощи, профилактика и диагностика заболеваний.

Оплатить взносы на ОСМС можно через любой банк второго уровня, мобильные приложения банков, терминалы быстрой оплаты и через филиалы «Казпочты».

Официальный документ о платежах и статусе можно получить на портале электронного правительства через госуслугу «Предоставление информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».

По информации ФОМС, на середину октября новым механизмом воспользовались более 2600 казахстанцев.

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