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Законодательство РК

В Минтруда высказались о переходе на 4-дневную рабочую неделю

работа Фото: pexels
Председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда и соцзащиты населения Толеген Оспанкулов заявил, что министерство рассматривает вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день в Казахстане действует норма, в соответствии с которой в стране обязательна пятидневная или шестидневная рабочая неделя в 40 часов. Но работодатель, поговорив со своими сотрудниками, может эту норму изменить в сторону снижения.

Что касается 4-дневной рабочей недели, то вопрос рассматривается. Допустим, в месяце четыре недели, первая неделя может быть четыре дня, вторая – пять, третья – шесть и четвертая – снова четыре дня. Есть такое понятие, как "учетный период", общее количество часов не должно быть выше этого периода. А остальные моменты работодатель может решить с работником.Толеген Оспанкулов

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки по вопросам социальной защиты, в рамках которых с 2023 года в Казахстане можно будет устанавливать 4-дневную рабочую неделю.

Законопроект направлен на приведение в соответствие нормативных правовых актов в случае принятия Социального кодекса Казахстана. В частности, в Трудовой кодекс вводится понятийный термин "совместное трудоустройство".

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