Еврокомиссия положительно оценила безопасность полетов в Казахстане

У казахстанских авиакомпаний отсутствуют угрозы по внесению в список безопасности полетов ("черный список") и какие-либо ограничения на полеты в Европу. К такому выводу пришли представители Европейской комиссии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 20 октября в Брюсселе состоялась встреча казахстанской делегации авиационных властей с представителями Европейской комиссии.

Отмечено, что участники встречи рассказали о лицензировании авиаперсонала и стандартизации процессов АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) по улучшению уровня безопасности полетов в Казахстане.

В результате, как сказано в пресс-релизе, "Европейской стороной были положительно восприняты принимаемые меры авиационными властями Казахстана по реализуемым мероприятиям".

Кроме того, главой делегации Европейской комиссии высоко оценена и поддержана европейская модель регулирования гражданской авиацией.

Также Еврокомиссия позитивно оценила прогресс работы Казахстана и призвала продолжить работу. В дополнение европейская сторона выразила готовность оказать всестороннюю поддержку.

В заключение представители Европейской комиссии подтвердили и пришли к выводу, что у казахстанских авиакомпаний отсутствуют угрозы по внесению в список безопасности полетов ("черный список") Еврокомиссии и какие-либо ограничения на полеты в Европу.

В октябре 2021 года Европейская Комиссия посетила Казахстан для оценки уровня надзора за безопасностью полетов. Оценку проводили эксперты Европейской комиссии при содействии Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и государств-членов Европейского союза.

Эксперты также проверили способность авиационных властей Казахстана осуществлять эффективный контроль и надзор за эксплуатантами гражданских воздушных судов в стране.