Безопасность полетов в Казахстане выросла до 82% – ИКАО

По итогам аудита Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в Казахстане безопасность полетов выросла до 82%, что превышает среднемировой показатель, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привел региональный директор Европейского и Североатлантического бюро Николя Ралло в ходе встречи с Романом Скляром. Ралло отметил, что показатели безопасности на линиях гражданской авиации в Казахстане превышают средний показатель по миру на 13%, передает пресс-служба правительства.

"Региональный директор в позитивном ключе высказался о прогрессе в области реформирования системы управления гражданской авиацией. По его словам, ИКАО приводит опыт Казахстана в качестве успешного примера для стран, не имеющих выхода к морю", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что безопасность полетов в Казахстане соответствует международным стандартам ИКАО.