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В аэропорту Алматы у пассажира взорвался Power Bank

зарядка Фото: КГА
Во время досмотра в зале вылетов у пассажира произошло возгорание портативного зарядного устройства Power Bank, рассказали в Комитете гражданской авиации МИИР РК, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 октября у пассажира, вылетавшего рейсом КС 109 "Алматы — Бишкек" авиакомпании "Эйр Астана".

В АО "Авиационная администрация Казахстана" порекомендовали пассажирам уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств.

Запасные батареи, блоки питания, Power Bank должны перевозиться в ручной клади. Их нужно поместить в оригинальную упаковку, либо изолировать клеммы. Устройства нужно перевозить в защитных чехлах.

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