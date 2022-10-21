В аэропорту Алматы у пассажира взорвался Power Bank

Фото: КГА

Во время досмотра в зале вылетов у пассажира произошло возгорание портативного зарядного устройства Power Bank, рассказали в Комитете гражданской авиации МИИР РК, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 октября у пассажира, вылетавшего рейсом КС 109 "Алматы — Бишкек" авиакомпании "Эйр Астана". В АО "Авиационная администрация Казахстана" порекомендовали пассажирам уведомлять сотрудников авиакомпании и аэропортов о наличии зарядных устройств. Запасные батареи, блоки питания, Power Bank должны перевозиться в ручной клади. Их нужно поместить в оригинальную упаковку, либо изолировать клеммы. Устройства нужно перевозить в защитных чехлах. Читайте также В Атырау при стрельбе погиб один человек В акимате Алматинской области рассказали о профилактике дорожной безопасности В Таразе возле речки полицейские нашли мешок с оружием

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