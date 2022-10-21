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По каким критериям отбирают в академики НАН РК

Разработаны правила выдвижения в академики Академии Фото: Zakon.kz
Министерство науки и высшего образования разработало Правила и критерии избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, в академики Национальной академии наук могут выдвигаться только ученые, являющиеся гражданами Республики Казахстан, имеющие ученую степень, опыт работы и соответствующие критериям, установленным уполномоченным органом в области науки.

Началом процедуры выдвижения в академики является решение совета директоров – президиума Академии о проведении выборов в академики на соответствующий трехлетний период.

В исключительных случаях уполномоченный орган при отсутствии президиума может объявить о проведении внеочередных выборов в академики Академии.

Количество мест, наименование специальностей, распределение по отделениям, секциям отделений и региональным отделениям Академии определяется президиумом по согласованию с общим собранием академиков.

Предусматривается, что объявление о проведении выборов в академики публикуется в республиканских электронных или печатных средствах массовой информации, на интернет-ресурсах Академии и уполномоченного органа в области науки не позднее чем за 6 месяцев до проведения выборов.

Срок приема документов составляет 30 календарных дней с даты начала приема документов, указанных в объявлении о проведении выборов.

При этом право выдвижения кандидатов в академики Академии предоставляется только научно-исследовательским организациям и организациям высшего или послевузовского образования.

Кандидат в академики должен являться штатным сотрудником вышеуказанной организации.

Как отмечается, кандидаты в академики могут выдвигаться только по одной специальности. В случае, если кандидат выдвинут по двум и более специальностям, президиум самостоятельно принимает решение, по какой специальности будет рассматриваться кандидатура в академики.

Кандидат, претендующий на избрание академиком, должен предоставить в аппарат Академии следующие документы:

  • заявление в произвольной форме о допуске к участию в выборах;

  • заключение заседания коллегиального органа управления в области науки (ученого, научного, научно-технического, технического совета и т.д.) направляющей организации, принятое не позднее 6 месяцев, предшествующих дате выхода объявления об избрании академиков;

  • письменное согласие кандидата на выдвижение и избрание;

  • документ, подтверждающий трудовую деятельность кандидата с указанием контактных данных;

  • копия удостоверения личности/паспорта гражданина РК;

  • сведения о месте жительства;

  • список научных трудов и сведения о научных достижениях, патентах, реализованных проектах и программах;

  • справки из медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, о состоянии здоровья установленной формы, из психоневрологического и наркологического диспансеров;

  • справка о наличии либо отсутствии судимости;

  • справка об отсутствии или наличии коррупционного преступления.

Количество кандидатов, подлежащих избранию в академики Академии, определяется Общим собранием.

Кандидат, претендующий на занятие позиции академика Академии, избирается путем прямого голосования не реже одного раза в три года.

Вместе с тем говорится, что иностранными членами Академии могут быть избраны зарубежные ученые, научный вклад которых в развитие мировой науки, культуры и экономики Казахстана признан Академией исключительным.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 4 ноября.

Национальная академия наук РК является республиканским общественным объединением, в состав которого входит наиболее передовая часть ученых Казахстана. Она объединяет в своем составе 239 членов (163 академиков и 76 членов-корреспондентов), 17 иностранных и 105 почетных членов НАН РК, 41 коллективный член и 23 профессора НАН РК.

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Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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