По каким критериям будут избирать академиков НАН РК
Избрание академиков академии проводится на конкурсной основе. Дата и время проведения выборов, количество вакансий по каждому научному направлению и их распределение по отделениям устанавливаются президиумом академии.
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, оплата почтовых услуг и пользование услугами связи всех видов) претенденты оплачивают за счет собственных средств.
Право выдвижения претендента предоставляется организации, в которой претендент является штатным сотрудником на полной ставке с трудовым стажем в организациях не менее 10 лет.
Претендент выдвигается только по тем научным направлениям, которые включены в классификатор научных направлений, утвержденный уполномоченным органом.
Организация выдвигает только одного претендента по одному научному направлению второго уровня в соответствии с классификатором, на которое объявлен конкурс, и кандидатура которого одобрена решением коллегиального органа управления (ученого, научного, научно-технического, технического совета) организации.
Критерии избрания академиков:
- наличие гражданства РК;
- отсутствие судимости;
- наличие ученой степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю);
- наличие трудового стажа не менее 10 лет в организации, в которой претендент являлся или является штатным сотрудником на полной ставке;
- наличие за последние 10 лет:
- по научным направлениям "Естественные науки", "Инжиниринг и технологии", "Медицина и здравоохранение" и "Сельскохозяйственные и ветеринарные науки" не менее 10 публикаций, опубликованных в международных рецензируемых научных журналах и входящих в первый или второй квартиль по импакт-фактору по состоянию на год публикации;
- по научному направлению "Военные науки и национальная безопасность" не менее 10 статей и обзоров, опубликованных в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК;
- по научным направлениям "Социальные науки" и "Гуманитарные науки и искусство":
- не менее двух публикаций в международных рецензируемых научных журналах в качестве первого автора для корреспонденции или первого автора, или глав в монографиях, книгах, опубликованных доверенными издательствами;
- не менее 10 статей и обзоров, опубликованных в журналах, рекомендованных комитетом;
- не менее одной монографии (вклад претендента не менее шести печатных листов), рекомендованной коллегиальным органом научной организации или организации высшего и (или) послевузовского образования.
В случае наличия статьи или обзора в международных рецензируемых научных журналах, или глав в монографиях, монографий или книг, опубликованных доверенными издательством, она засчитывается как три статьи в журналах, рекомендованных комитетом.
Порядок избрания академиков
Конкурс включает в себя ряд последовательных этапов:
- публикация объявления о проведении конкурса;
- прием документов от претендентов и рассмотрение их документов;
- оценка претендентов экспертной комиссией по балльной системе;
- оценка программы претендента президиумом академии;
- избрание академиков академии.
Срок приема документов составляет 10 рабочих дней.
Заявка претендента, а также вся корреспонденция и документы касательно заявки, составляются и представляются в бумажном формате на казахском или русском языках.
Заявка представляется в форме брошюры (плотный переплет) с описью и нумерацией каждой страницы, на последней странице которой делается итоговая запись с указанием количества листов и скрепляется наклейкой с печатью организации.
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые претендентом, могут быть составлены на иностранном языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на казахском или русском языке.
Как оценивают претендента
Для оценки претендентов в академии создается экспертная комиссия, состав которой утверждается президиумом академии в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до объявления конкурса.
Экспертная комиссия состоит из не менее чем пяти членов.
В качестве экспертов выступают работники академии, а также лица, не являющиеся государственными служащими и имеющими опыт работы в областях, соответствующих функциональным направлениям в научной сфере.
По решению президиума академии в состав экспертной комиссии могут быть включены иностранные ученые или представители экспертного сообщества.
Экспертная комиссия при проведении экспертизы вправе запрашивать дополнительную информацию от претендента или организации, а также от государственных органов и организаций.
Экспертиза проводится в течение 15 рабочих дней.
Если претендент по результатам экспертизы получает количество баллов ниже порогового, его заявка отклоняется и он не допускается на следующий этап.
Академия в соответствии с вышеуказанным заключением экспертной комиссии направляет соответствующее уведомление в организацию.
Избрание в академики академии производится на заседании общего собрания при наличии кворума не менее двух третей от общего числа академиков академии.
Общее собрание принимает одно из следующих решений:
- избрать действительным членом-академиком академии;
- отклонить претендента на избрание академиком академии.
Избранным действительным членом – академиком академии считается претендент, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с заключением экспертной комиссии, получивший наивысший показатель оценки по результатам защиты программы и за которого проголосовало не менее двух третьих от общего количества академиков, участвовавших в общем собрании.
Действительные члены (академики) Республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан", избранные до 1 декабря 2023 года, при достижении ими пенсионного возраста становятся почетными академиками академии (академики-консультанты) с правом получения ежемесячной пожизненной стипендии.
Отклоненным претендентом на избрание академиком академии признается претендент, за которого проголосовало не более одной третьей от общего количества академиков, участвовавших в общем собрании.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июля.