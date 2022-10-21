Центр развития молодежных инициатив открылся в Уральске

В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана в преддверии Дня Республики состоялось торжественное открытие "Центра развития молодежных инициатив". В мероприятии принял участие аким области Гали Искалиев.

Центр оказывает информационно-консультативную помощь молодежи по вопросам трудоустройства, участия в государственныx жилищныx программах, развития предпринимательства.

Глава региона ознакомился с работой "Центра развития молодежных инициатив", который даст возможность молодым людям реализовывать свои предложения, проекты в разных направлениях. Аким области Гали Искалиев и председатель правления – ректор вуза Аскар Наметов побеседовали с талантливой молодежью учебного заведения, которые не только отлично учатся, но и в свободное от занятий время занимаются спортом и искусством.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Также они посетили зал национальных и современных танцев, кабинеты звукорежиссеров, национальных музыкальных инструментов, гримерную комнату, студию "Культура и искусство" и спортивный клуб "Жангир хан".

Глава региона поздравил участников конкурса молодых исполнителей кюйев "Күй – тектілік тереңі", проводимого по направлению "Ұлы дала ғажайыптары" программы "Жеті қазына".

В каждом регионе страны в рамках программы "Жеті қазына" проводятся различные мероприятия. Реализация четырех направлений проводится в стенах нашего университета – это хорошая инициатива. Сегодня студенческая молодежь, приехавшая в Уральск из сел области и из других регионов, может с пользой эффективно организовать свой досуг, заниматься любимым видом искусства или спортом по желанию. Из стен вуза выпускаются квалифицированные специалисты, которые внесут большой вклад в развитие нашей страны. Желаю всем успешной учебы, достойной работы и реализовать все свои мечты и планы. Гали Искалиев

Фото: пресс-служба акимата Уральска

В рамках проекта "Жеті қазына" в конкурсе молодых исполнителей кюев приняли участие кандидаты из пяти институтов, которые соревновались в мастерстве индивидуального и группового исполнения.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Стартовавший проект "Жеті қазына" завершится в марте следующего года.