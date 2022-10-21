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В Атырау прошел областной фестиваль "Qol Оner Dauysi-2022"

В Атырау прошел областной фестиваль "Qol Опег Dauysi-2022" Фото: пресс-служба акимата Атырау
21 октября в центре Абая прошел первый этап областного фестиваля "Qol Оner Dauysi-2022", организованный Казахстанской академией ремесел "URPAQ". В нем приняли участие около 300 лучших ремесленников города и района в возрасте от 18 до 60 лет.

В торжественной церемонии открытия областного фестиваля принял участие аким города Атырау Мейирим Калауи, который пожелал мастерам народных промыслов творческих успехов.

В Атырау прошел областной фестиваль

Фото: пресс-служба акимата Атырау

В роли судей в областном фестивале "Qol Оner Dauysi-2022" выступили учредитель Казахстанской академии ремесел "URPAQ" Нурберген Даулетов, учредитель РОО "Сенімен болашақ" Нуркен Асанов, директор Казахстанской академии ремесел "URPAQ" Аяжан Алпатанова, руководитель АОФ РОО "Сенімен болашақ" Гульфия Жардемова, член Союза художников Казахстана, мастер по изготовлению изделий из кожи и дерева Кенес Айпкалиев, член Международного союза художников, обладательница нагрудного знака "Ұлт әрісі" Салтанат Елеусинова, учитель технологии обработки швейных изделий Жанар Дурашева.

Атырау фестиваль

Фото: пресс-служба акимата Атырау

Участники соревновались в номинациях "изделия из дерева", "изделия из натуральной кожи", "ткацкие изделия", "изделия из войлока", "швейные изделия", "искусство рисования", "искусство мобилографии", "искусство графического дизайна" и "искусство вязания и вышивания".

Атырау фестиваль

Фото: пресс-служба акимата Атырау

На выставке были представлены изделия из дерева, натуральной кожи и войлока, национальная одежда, предметы быта, скульптуры и картины. Горожане осмотрели выставленные на конкурс работы и даже смогли приобрести понравившийся товар.

фестиваль Атырау

Фото: пресс-служба акимата Атырау

По итогам фестиваля были определены четыре победителя в каждой номинации в возрасте от 4 до 18 лет и от 18 до 60 лет. Всего 72 мастера рукоделия получили путевку во второй этап областного конкурса, который пройдет в ноябре.

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