В Костанае наградили лучших сельхозтоваропроизводителей

21 октября на торжественном собрании в честь Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности были вручены нагрудные знаки, благодарственные письма от Министерства сельского хозяйства и акима Костанайской области представителям этой сферы.

В этом году на развитие агропромышленного комплекса области направлено 112,4 млрд тенге, из которых 44,8 млрд тенге выделено на субсидирование сельхозтоваропроизводителей, из них на растениеводство – 14 млрд тенге, животноводство – 7,5 млрд тенге, другие направления – 23,3 млрд тенге.

В текущем году площадь ярового сева по области составила 4,9 млн га, в том числе 3 млн 957 тыс. га зерновых и зернобобовых, из которых 3 млн 513 тыс. га – пшеницы, – отметил в своем докладе заместитель акима Костанайской области Арман Абенов. – Площади масличных достигли 748,3 тыс. га и по сравнению с прошлым годом увеличились на 141 тыс. га. Всего за последние 5 лет в рамках диверсификации структуры посевных площадей площади масличных увеличились в 1,7 раза.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что в целях обеспечения потребности населения области в социально значимых продовольственных товарах увеличены площади таких культур, как гречиха, подсолнечник, картофель и овощи. Площадь гречихи в сравнении с прошлым годом увеличилась в 1,4 раза и составила 16,1 тыс. га, подсолнечника – в 1,8 раза и составила 158,6 тыс. га. Картофель в сельхозформированиях посажен на 3707 га, овощи – на 1078.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов в своем приветственном слове отметил важность привлечения молодых специалистов на село и обеспечения их жильем.

Главная задача на селе – удержать кадры, – подчеркнул Архимед Мухамбетов. – Я посещаю ваши села, нужно решать вопросы обеспечения кадров жильем, в том числе работников бюджетной сферы. Хорошие примеры есть. Например, в Карасуском районе предприниматель Алмат Турсунов и его коллеги построили 12 домов. В селе Убаган глава местного крестьянского хозяйства "Мирас" Булат Карабаев построил 15 домов, сейчас строит общественную баню. Такие примеры есть и в южных районах области.

Глава региона также рассказал о перспективах на будущий год. Так, в планах выделить около 2 млрд тенге на обеспечение жильем молодых специалистов, в первую очередь врачей.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Мы принимаем много мер поддержки, выплачиваем подъемные для жителей городов и села. Но без строительства жилья оперативно решить вопрос не получится. Поэтому решено выделять деньги на реконструкцию жилья для врачей в селах. Архимед Мухамбетов

Торжественная часть продолжилась вручением благодарственных писем представителям этой сферы, одной из них была победитель проекта "100 новых лиц Казахстана" директор ТОО "Колос фирма" из села Сверловка Денисовского района Инна Корнеева. В ТОО работает 120 человек.

Мы занимаемся и животноводством, и растениеводством, – рассказывает директор товарищества. – Растениеводством мы занимаемся 35 лет, сеем различные культуры, как масличные, бобовые, так и пшеницу, а животноводством – с 2015 года, в этом нам большую помощь оказала госпрограмма "Сыбага", благодаря ей мы разводим абердин-ангусскую породу. Поголовье у нас насчитывается 1200 голов абердин-ангуссов, также имеются лошади мясной породы.

Урожайность в хозяйстве в этом году составила 10 центнеров с гектара, учитывая сложные климатические условия, а в этом районе была большая засуха. Инна Робертовна считает такой результат средним. Так как ТОО является градообразующим в селе, оно выделяет средства и на развитие социальной сферы. Так, за счет "Колос фирмы" был построен новый стадион, в планах построить хоккейный корт, детскую площадку и восстановить памятник героям Великой Отечественной войны.

У нас стабильно работают люди, и это самое важное, также в село переезжают целые семьи, мы всех стараемся обеспечить и работой, и жильем, – говорит женщина. Хочу, чтоб на село приезжала молодежь. Мой сын сейчас учится на агронома и в будущем будет работать вместе с нами. Такой пример для сельчан, надеюсь, будет большим стимулом, чтоб и их дети возвращались с дипломом в родное село и поднимали его.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Завершилось мероприятие праздничным концертом, хэдлайнером которого стал известный казахстанский вокально-инструментальный ансамбль "Дос-Мукасан".